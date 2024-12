Rio Saliceto: scoperto a rubare tenta la fuga ma viene bloccato da un carabiniere libero dal servizio

Avrebbe asportato dal supermercato Conad di Rio Saliceto, vari generi alimentari per un ammontare di circa 400 euro. Vistosi scoperto, si è dato alla fuga, venendo inseguito da un dipendente del supermercato. Durante la breve corsa, il malvivente abbandonava la borsa con la refurtiva e veniva bloccato da un carabiniere della stazione di Campagnola Emilia, che libero dal servizio aveva assistito alla scena. Sul posto è poi arrivata la pattuglia dei carabinieri di Campagnola Emilia, che hanno recuperato la refurtiva, identificavano l’uomo in un 48enne, e lo hanno arrestato in flagranza di reato.

L’origine dei fatti il 29 novembre scorso, quando intorno alle ore 12:00 un dipendente dell’esercizio commerciale Conad di Campagnola Emilia, notava un uomo, che si trovava nell’area di ingresso e uscita e che, in modo sospetto, afferrava una voluminosa e visibilmente pesante borsa, uscendo velocemente dal negozio. Si precipitava fuori dall’esercizio commerciale e inseguiva l’uomo il quale, dopo qualche decina di metri, decideva di lasciar cadere a terra la pesante borsa, risultata poi contenere vari generi alimentari per un valore di 400 euro. L’uomo durante la corsa, nell’immediato bloccato da un carabiniere di Campagnola Emilia che libero dal servizio si trovava casualmente a passare dal centro commerciale. I carabinieri della stazione di Campagnola Emilia hanno poi arrestato l’uomo, un quarantottenne residente a Parma, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.