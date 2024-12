Online il nuovo sito del Comune di Casalgrande

Il sito istituzionale del comune di Casalgrande, come i cittadini hanno potuto notare, ha cambiato impostazione di navigazione e contenuti.

Il Comune, infatti, ha aderito alla Misura 1.4.1 – Servizi digitali per i cittadini – “Pacchetto cittadino attivo: costituzione sportello telematico polifunzionale e Progetto pacchetto cittadino informato: upgrade servizio Municipium e sito comunale”.

Tra le varie misure messe in atto tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), vi è uno specifico finanziamento a cui ha avuto accesso il nostro Comune, che è dedicato, appunto, alla rivisitazione del sito comunale, per adeguarlo e uniformarlo secondo nuovi standard di design grafico e di navigazione dei contenuti, in base a un menu di navigazione guidato e tramite l’utilizzo di un linguaggio standardizzato a livello nazionale.

L’obiettivo del nuovo modello è quello di mettere il cittadino al centro dell’attività amministrativa, produttiva e sociale dell’Ente. Dalle notizie, agli eventi, alle segnalazioni e ai servizi, tutto concorre a fornire informazioni rapide e immediate, ad agevolare l’accesso ai servizi e a velocizzare i tempi delle pratiche.

Tutto ciò ha comportato una diversa organizzazione dei contenuti del sito che ora si suddividono in poche e chiare voci di menù:

Amministrazione: le informazioni relative alla gestione dell’Ente, sia dal punto di vista politico che amministrativo, con i riferimenti di contatto per uffici, settori, Giunta comunale e Consiglio. In questa sezione è possibile accedere a documenti e dati, una raccolta per tipologia, con campo di ricerca che facili il recupero delle informazioni, di tutti i documenti istituzionali pubblicati e presenti sul sito, dai regolamenti, alla modulistica, alla documentazione, tecnica.

Servizi: il Comune, aderendo al pacchetto Cittadino attivo, incentiva e supporta il cittadino affinché utilizzo lo Sportello Telematico per i procedimenti e le richieste all’Ente, con l’obiettivo di ridurre i tempi di risposta e le file, con il vantaggio della tracciabilità delle operazioni. A supporto del cittadino vi è sempre l’Ente che, con le prenotazioni online dedicate ai servizi, si mette a disposizione per agevolare l’iter amministrativo e burocratico.

Prenotazioni: il cittadino può scegliere di avviare la procedura in formato telematico e in autonomia o richiedere assistenza agli operatori del Comune. Per questo, partendo dalla navigazione dei servizi è possibile richiedere un appuntamento in base alla disponibilità dell’Ente.

Argomenti: i contenuti del sito sono disponibili attraverso una ricerca di parole chiave. Tutto quello che vogliamo sapere sul Patrimonio culturale dell’ente, sulle attività delle Associazioni o sulla Comunicazione politica e istituzionale, è visibile in una sola pagina di ricerca, che accorba e organizza i contenuti del sito.

Notizie, eventie luoghi di interesse:utilizzando l’App Municipium il cittadino è sempre aggiornato sulle novità e gli eventi del territorio, interagisce con l’Ente attraverso le segnalazioni e il sistema di fascicolo digitale, per controllare lo stato di avanzamento delle proprie pratiche; consulta i luoghi di interesse organizzati in schede, facilmente fruibili anche dai turisti.

Segnalazioni, contatti e Faq (Frequently asked questions): completano l’aspetto dell’assistenza sui prodotti e della comunicazione diretta con l’Ente.

Il vecchio sito, resterà visibile sino al 31 di dicembre 2024e sarà consultabile al seguente link:https://archivio-trasparenza.comune.casalgrande.re.it/

E’ possibile che nella fase iniziale della messa online alcuni dipartimenti del nuovo sito presentino una maggiore lentezza di aggiornamento, rispetto ad altri, che verranno risolti e messi pienamente a regime nel minor tempo possibile.