Modena, il 3 dicembre la consegna di un attestato alla memoria di Davide Pellegrino

Martedì 3 dicembre 2024, durante la sessione di laurea del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sarà consegnato un attestato alla memoria di Davide Pellegrino, studente della laurea magistrale in Ingegneria del Veicolo. La cerimonia avrà luogo nella Sala Eventi del Tecnopolo intorno alle 12:15, alla presenza dei familiari e dei colleghi.

Davide Pellegrino è scomparso il 22 settembre 2024, all’età di 28 anni, otto dei quali spesi a combattere contro una grave malattia. Era uno studente appassionato e determinato, arrivato a solo un esame dalla laurea magistrale, interrotta a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. La sorella Chiara lo ricorda con queste parole: “Davide era vita. Il suo sorriso splendido, la sua semplicità e la sua dolcezza rimangono indelebili nella memoria di chiunque lo abbia incontrato”.

Fin da piccolo, Davide mostrava un entusiasmo travolgente per tutto ciò che riguardava i motori: go-kart, motorino, moto, fino alla sua barca, che aveva restaurato con l’aiuto del papà Danilo. Oltre alla passione per i motori, amava il mare, la pesca subacquea, lo sport, tra cui pallavolo, mountain bike e arti marziali, ma soprattutto dimostrava ogni giorno un amore profondo per la famiglia. “Era un figlio amorevole e rispettoso,” aggiunge Chiara, “e per me era un fratello maggiore speciale, un confidente e un amico insostituibile”.

Negli ultimi anni, Davide aveva iniziato a lavorare presso FPT-Iveco, dove era riuscito a farsi apprezzare per il suo impegno e le sue capacità. La famiglia ha ricevuto una lettera dai suoi superiori, che hanno voluto sottolineare il valore umano e professionale che Davide rappresentava per l’azienda.

Davide condivideva i suoi sogni e progetti futuri con la fidanzata Olga, con cui era legato da quattro anni.

L’Ateneo ha voluto onorare la memoria di Davide attraverso questo riconoscimento, simbolo del percorso intrapreso e dell’impronta che ha lasciato. “Davide era Davide” conclude la sorella Chiara. “Non si usano belle parole solo per chi non c’è più, ma per lui queste parole sono sempre state vere. Sarà sempre il nostro angelo e vive in noi”.

“La consegna di questo attestato alla memoria – sottolinea il Direttore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Prof. Francesco Leali – è un momento importante per il Dipartimento e per tutta la comunità accademica. Vuole essere un segno di riconoscimento per il percorso intrapreso da Davide Pellegrino, un giovane che ha saputo affrontare con perseveranza le sfide dello studio e della formazione. Un gesto che vuole anche essere un’occasione per ricordare il valore della forza e del coraggio che Davide ha dimostrato nella sua vita. Il suo impegno, il suo entusiasmo e la sua passione resteranno un esempio per tutti noi. Ci stringiamo con sincera partecipazione alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato”.