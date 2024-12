Il Natale a Finale Emilia

Sarà un dicembre saporito, ricco di iniziative e di proposte quello confezionato dall’ amministrazione comunale in collaborazione con Comitato Commercianti e Attività Produttive di Finale Emilia, Comitato Commercianti di Massa Finalese, associazioni di volontariato, istituzioni culturali e attività imprenditoriali del territorio.

Tanti gli appuntamenti che dal 7 dicembre al 6 gennaio animeranno le strade e le piazze di Finale Emilia, Massa Finalese e Casumaro.

L’evento di maggior richiamo sarà la Festa della Sfogliata, in programma l’8 dicembre, nel centro storico di Finale Emilia, che quest’anno sarà aperta, alle ore 10.00, dalla Banda Rulli Frulli. Oltre al mercato dell’ingegno e dell’oggettistica natalizia, sarà presente anche il mercato ambulante che fino alle ore 18.00 animerà la giornata, insieme al volontariato, alle associazioni e alle scuole che proporranno iniziative, bancarelle, degustazioni e assaggi di prodotti locali per un Natale Solidale. Gli assaggi gratuiti di sfogliata, offerti dall’amministrazione comunale e prodotti da Pasticceria Bar Mazzini, Osteria La Fefa, Panificio Forno Ferrari, Forno Corso Trieste e Pizzeria da Ciumba, oltre all’Anicione, donato da Casoni Liquori, verranno distribuiti presso le postazioni delle Associazioni AMO, AVIS, Protezione Civile, Proloco e Nonna Summer, mentre la sfogliata kasher, realizzata secondo l’antica ricetta ebraica, sarà distribuita dall’Associazione Alma Finalis che, con la collaborazione di Tentativo Gruppo Teatro, proporrà anche pillole di storia finalese.

Due gli appuntamenti dedicati al “Natale a Finale”, con spettacoli e sapori in festa, a cura del Comitato Commercianti e Attività Produttive di Finale Emilia, con la collaborazione di diverse associazioni: Amo, Avis, Croce Rossa, Zuccherosi, Proloco, Comitato Carnevale, Comitato scuola, Podistica Finale Emilia. Domenica 15 dicembre, dalle ore 15.30, tante attività soprattutto per i più piccoli: trampolieri, sputafuoco e mangiafuoco, bolle di sapone, burattini e magia con capitan Bretella, oltre naturalmente a frittelle e gnocchini, vin brulè e biscotti, palloncini e caramelle. Domenica 22 dicembre, invece, l’appuntamento è con la camminata dei Babbi Natale, organizzata in collaborazione con la Podistica Finale Emilia, che sarà accompagnata dalla “Bandessa”, con due punti ristoro offerti dai commercianti: cioccolata in tazza al Chocolat Cafè e tè con biscotti al Bar Fly. Anche in questa occasione non mancheranno una ricca proposta gastronomica, vin brulè e biscotti, palloncini e caramelle e la slitta di Babbo Natale, a cura del Comitato Carnevale.

Domenica 15 dicembre, appuntamento anche a Massa Finalese, dalle 9.00 alle 21.00, con il Mercatino di Natale e l’animazione natalizia, a cura della Podistica Finale Emilia e del Comitato Commercianti di Massa Finalese, con la collaborazione dei commercianti e delle associazioni di volontariato locale. Sara presente anche Babbo Natale in slitta, a cura del Comitato Carnevale dei Bambini.

Quattro le proposte che arrivano dalla Biblioteca Comunale (dove sarà anche visitabile, negli orari di apertura e fino al 31 dicembre, la mostra “Le Note raccontano” dedicata all’antico fondo musicale dell’archivio storico di Finale Emilia). Si comincia il 7 dicembre con le letture dei volontari di Nati per Leggere, alle ore 10.00; venerdì 13 dicembre lettura e laboratorio di Natale, alle ore 17.00, per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni; sabato 21 dicembre, alle ore 16.30, spettacolo di Natale con “Il Natale di Nonno Moussa”, a cura di equiLibri Cooperativa, per bambine e bambini dai 4 agli 8; infine, venerdì 27 dicembre, alle ore 17.00, Tombolata di Natale per grandi e piccini.

Domenica 22 dicembre, a Finale Emilia, al Nuovo Cinema Corso, è in programma il Concerto di Natale, offerto dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura, che avrà per protagonista il Coro Gospel Soul. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Altri eventi musicali sono in calendario sabato 7 dicembre, ore 20.30, con “Natale di Pace”, canti natalizi da tutto il mondo, a cura del Coro Polifonico “Voci di Pace”. Evento organizzato dalla Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Apostoli e Corale Polifonica Erga Omnes di Finale Emilia; venerdì 13 dicembre “Puccini in Jazz, organizzato al Nuovo Cinema Corso, ore 20.45, da Pro Loco Finale Emilia; domenica15 dicembre, sempre al Nuovo Cinema Corso, ore 21.00, Concerto di Natale “Souvenir de Noel”, organizzato da Mani Tese Finale Emilia APS nell’ambito del progetto “Segni di Pace”; infine sabato 28 dicembre, alla Stazione Rulli Frulli, ore 20.30 , Progetto SATELLITE. Gli artisti della Fondazione Scuola di Musica “C. G. Andreoli” in concerto. Iniziativa organizzata dalla Fondazione Scuola di Musica in collaborazione con il Comune di Finale Emilia.

Tra gli eventi culturali si ricorda sabato 21 dicembre, presso la sala espositiva dell’ex Palazzo della Guardia, in Corso Cavour, alle ore 11.30, l’inaugurazione della mostra, a cura dell’Associazione Alma Finalis, “Libero Borsari: Finale ricorda”, dedicata allo sportivo finalese probabilmente più amato, scomparso tragicamente l’11 maggio 1952, a Mestre, durante le prove del 1° circuito motociclistico delle industrie di Porto Marghera, quando non aveva ancora compiuto 21 anni. La mostra sarà visitabile fino a domenica 12 gennaio, sabato, domenica e festivi con orari 10,30-12,30 e 17,00-19,00.

“È un programma molto ricco e variegato quello che viene proposto a Finale Emilia – commenta il sindaco Claudio Poletti – grazie al lavoro dei nostri uffici e alla collaborazione del mondo del volontariato e dell’associazionismo, di istituzioni come la Fondazione Scuola di Musica e dei comitati commercianti del nostro comune. Un ringraziamento particolare va al Comitato Commercianti e Attività Produttive e al suo presidente Massimo Magni che si sono fatti carico dell’illuminazione natalizia nella rinnovata piazza Garibaldi e nei giardini pubblici De Gasperi, mentre l’amministrazione comunale si è occupata delle luminarie in tutte altre vie del centro storico e di Massa Finalese”.