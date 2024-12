Buon compleanno, Raina: il concerto al Comunale

Buon compleanno, Raina! Per questa speciale occasione, che si inserisce nel programma di Modena Belcanto Festival, sul palcoscenico del Teatro Comunale Pavarotti-Freni si esibiranno gli allievi della Masterclass annuale in Tecnica vocale ed interpretazione del repertorio accompagnati dall’orchestra degli studenti del Conservatorio Vecchi-Tonelli sotto la direzione del Maestro Paolo Andreoli. L’appuntamento è per domenica 15 dicembre alle 21.

L’ingresso è libero con posto assegnato. I biglietti sono in distribuzione presso la biglietteria del Teatro Comunale a partire dal 7 dicembre.

Il programma presenta un vasto repertorio di brani d’opera, in cui, accanto agli allievi della Masterclass Miyoung Lee, Marta Lazzaro, Hae Kang, Maria Salvini, Norma Sereni, Toni Nezic, Maria Francesca Rossi, Donghyun Kim, Baia Saganelidze, Iolanda Massimo e Giuseppe Michelangelo Infantino, si esibiranno Vittoria Yeo e Veronica Simeoni, ex allieve di Raina Kabaivanska e acclamate interpreti di fama internazionale.

Ulteriori dettagli sul programma sono consultabili sul sito di modenabelcantofestival.it.