Sabato a Modena il concerto di beneficenza “Be Rock, Be Kind”

Sabato 7 dicembre 2024 alle ore 21 presso il Bper Forum di Modena si terrà il concerto di beneficenza “Be Rock, Be Kind” a sostegno di Fondazione Vita Indipendente di Modena (FVI), concerto con Gianluigi Budriesi, Antonio Viola, Alessandro Venanzoni, Gustavo Savino, Diego Lancellotti, Luca Annunziata e tanti ospiti d’eccezione come Mel Previte, Wilco dei Rats, le Women for Woman, Betta Sacchetti, Alessandra Piga, Mirco Cattani e il coro della scuola media Sacro Cuore di Modena (per informazioni e biglietti: 388.582.38.76 – comunicazione@fondazionevitaindipendente.it).

FVI riunisce Comune di Modena, Asp Charitas, Aisla, AutAut, Anffas, Insieme a Noi e Uildm; costituitasi nel 2008, FVI si è posta fin dal suo esordio come un laboratorio di idee e progetti tesi a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e ad accrescere la loro autonomia abitativa.

L’impegno di FVI è garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie un percorso fatto di strumenti, esperienze, figure professionali e specializzate in grado di accompagnarle verso un’indipendenza effettiva, stabile e sicura.

Il concerto è realizzato grazie al contributo di Bper e ha il patrocinio del Comune di Modena, Centro Servizi Volontariato Terre Estensi, Rock no war, Casa della Solidarietà.