Servizi ad “Alto impatto” della Polizia locale nell’Area Nord

In risposta alle richieste della comunità per una maggiore sicurezza, la Polizia Locale dell’Unione Area Nord ha attuato, nelle ultime settimane, servizi supplementari di controllo capillare del territorio. Gli agenti, sotto la direzione del Comandante Donato Caccavone e dell’Ispettore Capo Andrea Parmeggiani, hanno monitorato aree sensibili come parchi pubblici, centri sportivi, centri commerciali, locali pubblici e le zone adiacenti alle stazioni ferroviarie.

A supporto delle pattuglie operanti sul territorio, è stata coinvolta anche l’Unità cinofila, composta dal cane Fait, messa a disposizione dal Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli. Questa collaborazione istituzionale ha permesso agli agenti di controllare le aree più critiche, segnalate per episodi di microcriminalità e potenziale uso di sostanze stupefacenti.

I servizi di controllo hanno interessato l’intero territorio dell’Unione, con particolare attenzione ai Comuni di San Felice, Camposanto, Concordia e San Possidonio. Queste attività si sono svolte sia di giorno che in orari serali e notturni, con l’impiego di diverse pattuglie del Corpo. Durante le operazioni, sono state identificate circa quaranta persone, inclusi molti minori e cittadini stranieri, e sono stati controllati diversi veicoli e i relativi occupanti. Nello svolgimento dell’attività di controllo, definita ad “alto impatto”, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino extracomunitario irregolare, responsabile di danneggiamenti a un locale di San Possidonio.

A San Felice, nel corso dei controlli, due soggetti di origine nordafricana, scesi da un treno, hanno cercato di allontanarsi alla vista degli agenti, ma sono stati raggiunti e sottoposti a controllo. Trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, sono stati segnalati alla Prefettura competente.

Questi controlli non saranno un caso isolato. Come richiesto dagli amministratori locali e sottolineato dal Comandante, rappresentano un nuovo approccio operativo del personale, non solo focalizzato sui controlli stradali, ma inserito in una strategia più ampia di monitoraggio del territorio. Tale strategia comprende la sicurezza urbana, il controllo ambientale sui rifiuti, il decoro e la vivibilità degli spazi pubblici, e un impegno generale nella prevenzione della microcriminalità, in collaborazione con le istituzioni e le Forze di Polizia dello Stato.

La sindaca Marika Menozzi ha dichiarato: “Siamo pienamente consapevoli delle preoccupazioni della nostra comunità riguardo alla sicurezza e al decoro dei nostri spazi pubblici. Gli sforzi della Polizia Locale dell’Unione Area Nord, supportati dalla collaborazione con l’Unità cinofila, rappresentano un segnale forte e chiaro del nostro impegno per garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini. Il 20 novembre, insieme alla sindaca di San Possidonio, Veronica Morselli, ho partecipato al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto di Modena per un aggiornamento sulla sicurezza, dopo il precedente incontro di settembre in cui abbiamo sottolineato la necessità di avere a disposizione agenti e risorse adeguate per garantire un efficace controllo del territorio. È fondamentale che la nostra comunità si senta protetta e sostenuta, e i servizi di controllo capillare che abbiamo avviato sono solo l’inizio di un approccio sistematico e duraturo. Continueremo a lavorare a stretto contatto con le Forze di Polizia e le istituzioni competenti per garantire che la vivibilità nei nostri comuni migliori e che ogni cittadino possa godere di un ambiente sicuro e accogliente”.