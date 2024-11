Quasi 180 milioni di euro erogati alle aziende emiliano-romagnole per sostenere colture e territorio, grazie agli anticipi sui pagamenti comunitari

Un pacchetto di quasi 180 milioni di euro per l’agricoltura dell’Emilia-Romagna. A tanto ammontano gli anticipi dei contributi comunitari per la campagna 2024 pagati alle imprese agricole da Agrea, l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura.

Di questi, 44,8 milioni sono gli anticipi erogati sugli impegni a superficie e le indennità compensative del Programma di Sviluppo Rurale, rappresentano il 72% degli importi richiesti pagabili e sono andati a 19.332 aziende, l’88% delle domande presentate.

Un’ulteriore tranche di pagamenti, per 134,3 milioni, è stata destinata a interventi di sostegno al reddito nel quadro del primo pilastro della Politica agricola comunitaria (Pac).

“Si tratta di anticipi che vanno a migliaia di aziende agricole impegnate nella valorizzazione del territorio e nelle produzioni di qualità, per sostenere il loro reddito in anni complessi dal punto di vista produttivo – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi -. Con il completamento della fase di anticipi 2024, Agrea passerà ora alla fase istruttoria di erogazione dei saldi, che prenderà il via da dicembre”.

I numeri chiave

Le principali misure finanziate dagli anticipi dello Sviluppo rurale 2024 per 44,8 milioni di euro vanno dai 17 milioni per le indennità compensative con un tasso di beneficiari pari al 92%, al settore bio e di produzione integrata con 23,9 milioni, di cui 17,5 milioni per le pratiche biologiche e 6,4 milioni per la produzione integrata.

Per quanto riguarda le misure di sostegno al reddito, sono stati erogati oltre 134,3 milioni di euro. Il sostegno di base pesa per 99 milioni destinati a 35.419 beneficiari, gli altri interventi di aiuto riguardano i giovani agricoltori (1,8 milioni), la sostenibilità ambientale per colture arboree e oliveti di pregio (5,7 milioni), e il sostegno accoppiato e redistribuzione reddito (27,6 milioni di euro).

I dati per province

Nella provincia di Piacenza sono andati anticipi e contributi per oltre 18.400 euro a 3.206 aziende, a Parma 18.875 a 4.130 aziende, a Reggio Emilia i pagamenti valgono oltre 16.200 euro per 4.114 aziende.

Al modenese sono stati destinati anticipi e contributi per 20.960 euro a 5.193 aziende, a Bologna ammontano a 29.172 euro per 5.783 imprese; a Ferrara 32.566 euro a 4.143 aziende.

Infine nella provincia di Forlì-Cesena i pagamenti pesano per 12.550 euro e interessano 3.810 aziende, a Ravenna 18.945 euro per 4.553 aziende e a Rimini sono stati erogati pagamenti per 6.175 euro a 1.609 aziende.