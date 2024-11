Approvato durante l’ultimo Consiglio comunale di Formigine il regolamento per lo statuto del contribuente

I contribuenti formiginesi da oggi hanno uno strumento di garanzia in più che possono attivare in caso di contenziosi tributari con l’amministrazione. E’ stato infatti approvato il regolamento per lo statuto del contribuente, in occasione anche di un adeguamento normativo nazionale.

Lo strumento disciplina in particolare l’istituto del contraddittorio, strumento utile al contribuente in caso di accertamento tributario per poter produrre memorie e documenti utili a difendere le proprie ragioni. Deliberata anche una variazione di bilancio: in parte corrente si adeguano i conti del preventivo per circa 250mila euro di nuove risorse e impegni, in parte investimenti si anticipa l’accensione di un mutuo a tasso zero con l’Istituto per il Credito Sportivo da destinare ad interventi su impianti sportivi.

Ad avvio seduta, presieduta nell’occasione dal vicepresidente Davide Romani, la giunta ha dato riscontro a tre interrogazioni sul periodico Inform, sulle interruzioni di energia elettrica e sui lavori della pista ciclabile di Colombaro. Su quest’ultima è stata confermata la ripartenza dei lavori a seguito del recente rilascio della autorizzazione ANAS che mancava. In tema di infrastrutture elettriche invece, è stato esposto al consiglio il piano investimenti sulla rete elettrica che E-Distribuzione ha illustrato al comune nell’incontro del 4 settembre scorso.