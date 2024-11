Acer Reggio Emilia aumenta i servizi e la sicurezza nei condomini di edilizia pubblica con le bacheche digitali

Migliorare la comunicazione con gli inquilini e incrementare la sicurezza all’interno dei condomini di edilizia residenziale pubblica del Comune di Reggio Emilia.

Acer Reggio Emilia, in risposta a un bisogno rilevato dagli abitanti dei condomini della città, ha stipulato un accordo con Laserwall, azienda specializzata nella produzione di software e di bacheche digitali condominiali, per l’installazione di 18 bacheche digitali nelle scale di 10 condomini di edilizia residenziale pubblica. La proposta delle bacheche digitali è stata valutata positivamente dalle assemblee degli inquilini che hanno approvato la loro installazione nei condomini.

Gli inquilini, tramite una semplice app da smarphone, potranno accedere ai servizi della bacheca digitale interattiva sulla quale saranno trasmesse, ogni volta che sarà necessario, una serie di informazioni e comunicazioni che riguardano la vita del condominio e del quartiere.

Le bacheche digitali, posizionate all’ingresso del condominio, sono dotate inoltre di una telecamera che assicura un servizio di videosorveglianza dell’androne; gli inquilini semplicemente tramite l’app potranno aprire il portone condominiale (Laserwall Key). All’ingresso della scala sarà quindi disponibile un Qr Code da inquadrare con lo smartphone, in grado di attivare il servizio di videocitofono virtuale (Laserwall Vcom) per mettersi in contatto diretto, tramite video, con gli abitanti del condominio.

“E’ un caso, questo, di innovazione tecnologica che si fa innovazione e facilitazione sociale: la bacheca digitale di condominio si preannuncia utile sia per ottenere informazioni e attivare funzioni indispensabili della vita quotidiana, sia per le relazioni sociali nell’ambito dello stesso condominio ma anche nel quartiere in cui si abita – afferma Annalisa Rabitti, assessora alla Cura delle persone e alle Politiche per la casa del Comune di Reggio Emilia – Dall’utilizzo della bacheca digitale sono perciò attesi maggiori opportunità di coesione sociale, sicurezza e, nello stesso tempo, funzioni che rendono più condivisa la vita di condominio, migliorando anche nelle ‘cose’ le relazioni dei condomini”.

“Attraverso la multipiattaforma di Laserwall, Acer sarà in grado di interagire con gli inquilini in modo rapido, preciso ed efficiente, fornendo informazioni utili, notificando scadenze e gestendo segnalazioni di manutenzione – spiega Marco Corradi, presidente di Acer Reggio Emilia – Le funzioni relative al controllo degli accessi e alla videosorveglianza, inoltre, contribuiranno ad assolvere all’importante bisogno di rafforzare la sicurezza all’interno dei condomini e degli spazi comuni. Data l’utilità del servizio, lo proporremo anche nei condomini di edilizia residenziale pubblica dei Comuni della provincia”.

“Grazie alle nostre bacheche interattive e alla collaborazione con Acer, i condomini del Comune di Reggio Emilia diventano veri e propri smart building – commenta Salvatore Dolce, CEO e Founder di Laserwall – Siamo molto soddisfatti di questo intervento che, auspichiamo, rappresenti solo la fase iniziale di una collaborazione destinata a evolversi e a svilupparsi ulteriormente nel tempo, aprendo la strada a nuove opportunità e prospettive per il futuro a favore dei cittadini”.