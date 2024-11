“Sulla tua pelle, sulla nostra pelle”, sabato e domenica al Baraccano il Festival dei diritti umani

La seconda edizione del Festival dei diritti umani, dal titolo “Sulla tua pelle, sulla nostra pelle”, è dedicata alla libertà di parola, stampa e ricerca scientifica. Due giorni di riflessione, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre al Baraccano, tre dibattiti e incontri con giornalisti, attivisti e ricercatori per approfondire tematiche cruciali per la difesa dei diritti umani e per accendere i riflettori sulla libertà di parola, di stampa e ricerca scientifica in Italia e nel mondo e la necessità della loro tutela. Il festival raccoglierà ancora una volta la testimonianza dei genitori di Mario Paciolla, ricercatore di verità ucciso in Colombia.

Gli incontri si terranno in sala Marco Biagi del Baraccano, in via Santo Stefano 119.

Il Festival dei diritti umani è organizzato dalle Associazioni Geopolis e Paideia, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Quartiere Santo Stefano e Progetto Erasmus Mundus Master Degree GEMMA (Women’s and Gender Studies). Con la collaborazione di Amnesty International Italia, Associazione Luca Coscioni, Articolo 21, SUGC (Sindacato unitario giornalisti Campania), Fondazione Golinelli, ADI (Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia), SIDRI (Società italiana del dottorato di ricerca), Pandora Rivista, Giovani Reporter. Media partner Radio Città Fujiko.

Programma

Panel libertà di stampa

sabato 30 novembre ore 17 – 19.30

Saluti istituzionali di Rita Monticelli delegata Diritti umani, dialogo interreligioso e interculturale, Comune di Bologna e coordinatrice Master Gemma, introduzione a cura di Margherita Montanari e Monica Rega (Associazione Paideia).

Intervengono sul tema: Loris Mazzetti (Articolo 21), Giovanna Vitale (Giornalista), Riccardo Noury (Amnesty international Italia), Valentina Barile (Sindacato unitario giornalisti Campania).

Modera Eleana Elefante, Geopolis

Panel “Verità e giustizia per Mario Paciolla”

domenica 1 dicembre ore 10.30-12.30

Introduzione a cura di Beatrice Rossi di Giovani Reporter.

Intervengono sul tema: Anna e Pino Paciolla, genitori di Mario Paciolla, Alessandra Moretti (Parlamento Europeo), Marco Lombardo (Senatore della Repubblica), Rita Monticelli (Delegata Diritti umani, dialogo interreligioso e interculturale, Comune di Bologna e coordinatrice Master GEMMA).

Modera Bruno Monorchio, Geopolis e Paideia.

Panel libertà di ricerca scientifica

domenica 1 dicembre ore 17 – 19.30

Introduzione a cura di Lorenzo Cattani di Pandora Rivista.

Intervengono sul tema: Michele De Luca (Associazione Luca Coscioni), Antonio Danieli (Fondazione Golinelli), Carmelo Moschella (Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia), Paolo Paparone (Società italiana del dottorato di ricerca), Valerio Arcobelli (Unibo).

Modera Aurora Trotta, Paideia.

Maggiori informazioni: https://www.culturabologna.it/events/festival-dei-diritti-umani-sulla-tua-pelle-sulla-nostra-pelle