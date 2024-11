Reggio Emilia: 3 anni dopo, il no alla violenza riparte dal parco Olimpia

“Era il 20 novembre 2021 e nel parco Olimpia, in via Melato, venne trovato il corpo martoriato di Juana Cecilia, giovane donna portata via dalla violenza maschile. Una storia che non vogliamo resti solo una statistica nel file terribile dei femminicidi: quel luogo ora può ospitare informazione, lotta, consapevolezza”.

Così Cisl Emilia Centrale presenta l’iniziativa costruita dal sindacato insieme al coordinamento donne. Iniziativa in programma il 30 novembre prossimo, parte della mobilitazione sempre più rumorosa e appassionata intorno alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il programma

La giornata inizierà alle ore 10:00 con un incontro insieme agli esperti dell’Ausl di Reggio Emilia, che spiegheranno con un intervento organizzato su quattro temi la dimensione del fenomeno della violenza contro le donne a Reggio Emilia, quali sono i percorsi attivi sul territorio per la protezione e il soccorso delle donne vittime di violenza e quali sono le operazioni da mettere in essere ogni volta che una donna è colpita da una storia di soprusi, violenza, accanimento.

Concluso il primo step della giornata, sarà la volta di un momento dedicato all’incontro e alla condivisione di storie e di impegno, attraverso una camminata metabolica organizzata all’interno del parco Olimpia.

“La parola d’ordine sarà posare un altro mattoncino per aiutare la prevenzione con l’informazione e Cisl non può che essere in prima linea ogni volta che si può lavorare insieme alle Istituzioni e alla Comunità dei cittadini e delle cittadine per dare gambe all’impegno di estirpare, davvero, la violenza. La violenza che uccide così come la violenza che ferisce un po’ alla volta, con le parole, con le mani, con i silenzi di chi sceglie di non cambiare”, prosegue il sindacato, che invita al Parco Olimpia tutte le reggiane e tutti i reggiani che hanno a cuore questa grande battaglia civile.