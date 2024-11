Il SAER organizza l’evento: Controllo delle emorragie massive in ambiente remoto e montano

Sabato 30 novembre presso la sede della Croce Verde di Reggio Emilia (via della Croce Verde, 1) si svolgerà l’evento formativo a carattere sanitario “Controllo delle emorragie massive in ambiente remoto e montano” organizzato dal Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna.

Il convegno ripercorrerà anche la storia ed il setting organizzativo del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Speleologico, che quest’anno festeggia 70 anni dalla propria fondazione, mostrando gli aspetti della sinergia ed integrazione del SAER con le Centrali Operative 118, i servizi di elisoccorso ed i reparti ospedalieri di area critica dei Trauma Center regionali.

Sarà un’intensa giornata dedicata al management del paziente critico emorragico il cui focus sarà posto sulla prevenzione e come gestire l’aspetto extraospedaliero in ambiente impervio e montano dove operano i tecnici ed i sanitari del Soccorso Alpino.

Durante la mattinata si susseguiranno relazioni su modalità di gestione e organizzazione di soccorso, stabilizzazione e percorsi del paziente con emorragie massive, mentre durante la sessione pomeridiana si terranno workshop in cui si utilizzeranno presidi medici e moderni simulatori all’avanguardia per il controllo delle emorragie oltre ad uno specifico corso “Stop the Bleed” tenuto da Istruttori certificati ACS (per cui sarà rilasciato anche l’attestato Stop The Bleed Course ® ACS -AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS).

La partecipazione, gratuita, al Convegno è riservata a medici e infermieri ed è previsto il rilascio di crediti ECM ed attestato di partecipazione.

L’evento è stato organizzato anche grazie alla collaborazione di numerose realtà coinvolte, che si ringraziano per la dedizione e la partecipazione.