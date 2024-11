Tutto pronto per la ripresa del Cinema al Teatro Carani

Si è tenuta oggi presso il Teatro Carani la conferenza stampa che precede l’imminente inizio della programmazione cinematografica presso il teatro di Sassuolo. Un ritorno atteso, che da sabato 30 settembre vedrà la sala di via Mazzini illuminare di nuovo il grande schermo per accogliere appassionati e non con una programmazione fatta di titoli appassionanti e di grande qualità.

“Aspettavamo davvero da tanto il ritorno di una sala cinematografica a Sassuolo. — commenta Matteo Mesini, Sindaco di Sassuolo — Penso che l’offerta culturale della nostra città debba contenere anche la possibilità di godere del cinema, siano queste le ultime uscite o le pellicole che hanno fatto storia del cinema. Questa è sicuramente un opportunità che in futuro avrà molti sviluppi e sulla quale insieme alla Fondazione Teatro Carani puntiamo molto.

“Con questo ulteriore tassello – aggiunge Claudia Borelli, presidente della Fondazione Teatro Carani – completiamo sempre di più l’opera di riapertura di uno spazio, il Teatro Carani, che significa moltissimo per tanti e tante Sassolesi. Ora gli spettatori potranno trovare, oltre alle tante iniziative teatrali e non, anche una programmazione cinematografica di qualità. Siamo pronti ad accogliervi in sala per condividere insieme la magia del cinema.”

Appuntamento allora a sabato 30 novembre alle 20.30 con Flow, una straordinaria pellicola d’animazione che ha riscosso grande successo al Festival di Cannes, capace di catturare adulti e non: un viaggio affascinante e commovente nel delicato rapporto tra l’uomo e la natura. Il weekend inaugurale prosegue la domenica con di nuovo Flow alle 15.30, e poi Vermiglio, film-rivelazione di questa stagione diretto da Maura Delpero, alle 18.00 e alle 20.30. Vermiglio sarà programmato anche lunedì 2 dicembre alle 20.30.

La programmazione cinematografica proseguirà poi nelle settimane successive con Berlinguer: la grande ambizione e, nel periodo natalizio, Oceania 2 e L’Orchestra Stonata.

I biglietti sono in vendita da ora al prezzo di € 8 (intero) e € 6 (ridotto per under16, studenti, universitari e over65 il lunedì).

Per gli appassionati è attiva anche una speciale Card Cinema: un carnet da 10 ingressi al prezzo di € 64, utilizzabile fino a un massimo di due ingressi a proiezione.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

I biglietti possono essere acquistati online su teatrocarani.vivaticket.it oppure direttamente presso la biglietteria del Teatro Carani.