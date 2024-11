Il 30 novembre a San Prospero va in scena un Barbiere di Siviglia tutto da ridere

Siviglia, 1700. Il Conte di Almaviva è giunto da Madrid per amore della giovane Rosina e, sotto falso nome, corteggia notte e giorno l’amata sotto il suo balcone. Rosina, però, è prigioniera del suo tutore, Don Bartolo, un vecchio dottore che mira a sposarla per impadronirsi della sua dote. Sarà solo grazie all’aiuto di Figaro, furbo barbiere nonché factotum della città, che il Conte, attraverso una serie di bizzarri e rischiosi stratagemmi, riuscirà a raggiungere il cuore della sua bella e a salvarla dalle grinfie di Don Bartolo.

Questa la trama di una delle opere più conosciute al mondo, ‘Il Barbiere di Siviglia’: il libretto di Gioacchino Rossini e Cesare Sterbini sarà oggetto di una rivisitazione del tutto particolare, sabato 30 novembre alle ore 20.45 presso l’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero, nell’ambito di ‘Contatto’, la nuova stagione del teatro partecipato di TiPì (con un cambio di programma rispetto al cartellone, che vede dunque anticipare questo spettacolo).

Tra brani classici e musica contemporanea, infatti, lo spettacolo della Compagnia ‘I tre barba’ (produzione Fortezza Est), regalerà molte risate al pubblico, grazie alla presenza scenica di Lorenzo De Liberato, Alessio Esposito e Lorenzo Garufo, il trio romano che si propone di far conoscere la lirica e le sue opere in chiave pop e irriverente: recitano i libretti, alternano battute e intermezzi musicali, arrangiano le arie più celebri cantando in coro e senza l’ausilio di alcun strumento musicale.

“Il nostro obiettivo – spiegano ‘I tre barba’ – è quello di accompagnare lo spettatore all’interno di questo viaggio meraviglioso tra commedia dell’arte e musiche straordinarie, mettendo in scena uno spettacolo frenetico ed incredibilmente comico”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere tramite e-mail a progetto.tp@gmail.com, e via WhatsApp al 331.7487202. Prevendite sul sito www.diyticket.it.