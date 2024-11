Tram Bologna, riaperto ai pedoni il primo tratto di via Ugo Bassi

Dalla serata di ieri è stato restituito alla città il primo tratto di via Ugo Bassi completamente riqualificato dal cantiere del tram. Si può quindi passeggiare sui nuovi basoli e sui binari già completati, da via Testoni fino all’incrocio con via Cesare Battisti, per accedere all’area che, oltre a rappresentare il cuore del centro storico, è una delle mete più frequentate per lo shopping natalizio.

Proseguiranno per ancora qualche giorno dei lavori di finitura sulle fermate laterali.

Per accogliere la fine di questo primo cantiere, sabato 30 sono in programma alcune iniziative promosse da Amministrazione comunale e commercianti che verranno illustrate nei prossimi giorni.

Il programma dei lavori prevede un ulteriore avanzamento del cantiere, che, entro Natale, lascerà libera Ugo Bassi fino a via della Zecca, sempre per i soli pedoni.

Resta confermato l’obiettivo di concludere entro febbraio 2025 le attività di questo cantiere che, lo ricordiamo, consistono non solo nella realizzazione dell’infrastruttura tranviaria ma anche nella completa riqualificazione dell’asse stradale e dell’intera rete dei sottoservizi sotterranei, a beneficio della città e dei residenti.

In via Riva Reno intanto dalla serata di domenica è stato riaperto al traffico il corsello di collegamento che unisce via Brugnoli alla rotonda di piazza Azzarita istituendo un senso unico che verrà mantenuto anche a lavori ultimati e a tranvia in funzione.

Dalla prossima settimana sarà inoltre percorribile la corsia a sud, dalla rotonda Azzarita in direzione Lame.