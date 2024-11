Le storie di successo e di inclusione: a Modena il 26 novembre in programma l’evento “Catalogo delle opportunità”

Le storie di successo di imprenditori impegnati nell’inclusione sociale che contribuiscono a superare i luoghi comuni legati alle disabilità. Questo il focus di un evento organizzato nell’ambito del progetto VeloModena, co-finanziato dal Ministero del Lavoro attraverso la Regione Emilia Romagna e patrocinato da Lapam Confartigianato, da Unimore e da Compagnia delle Opera dell’Emilia dal titolo: “Catalogo delle opportunità: storie di successo di imprenditori e inclusione sociale”.

L’appuntamento è per martedì 26 novembre a partire dalle ore 17.45 presso la sede centrale Lapam Confartigianato in Via Emilia Ovest 775 a Modena. L’evento sarà arricchito da relatori e moderatori esperti nel campo dell’inclusione, tra i quali Riccardo Melloni, docente della Facoltà di Ingegneria di Unimore, Mauro Rebecchi, Presidente dell’Istituto Charitas ASP, Chiara Arletti, Direttrice dell’Istituto Charitas ASP, Ciro Ruggerini, Neuropsichiatra Infantile, Psichiatra, Psicoterapeuta e consulente Psichiatra dell’Istituto Charitas ASP e Luca Rostovi, psicologo impegnato nella associazione Ampia Aps di Modena.

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire una panoramica approfondita sulle sfide e sulle opportunità legate all’inclusione sociale, con particolare attenzione alle esperienze di imprenditori e aziende locali che si sono distinti per la loro dedizione all’inclusività.

La partecipazione è gratuita: per presenziare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.