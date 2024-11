La Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli intensifica i controlli serali e notturni

Nottate di controlli stradali per il Corpo Unico dell’Unione Terre di Castelli. Negli ultimi 2 mesi infatti sono stati intensificati i servizi serali e notturni sulle strade, con 4 pattuglie della Polizia Locale che hanno svolto 2 servizi, di cui uno coordinato anche con la Polizia Locale dell’Unione del Frignano, per verifiche sul rispetto delle norme del Codice della Strada. I servizi hanno coinvolto le zone di Marano sul Panaro sulla fondovalle al confine con Pavullo, Spilamberto e Vignola.

I controlli, coordinati dal Comandante Pierpaolo Marullo e messi in campo con il sostegno dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, hanno visto l’utilizzo da parte degli agenti dell’Unione Terre di Castelli di un autovelox mobile, dell’etilometro e dell’unità cinofila per l’eventuale ricerca di sostanze stupefacenti.

Il report dei servizi, durati oltre 5 ore l’uno, riferisce di 160 veicoli fermati, oltre 200 persone controllate, 3 sanzioni per mancato uso della cintura di sicurezza, 2 per revisione scaduta del mezzo, 1 per divieto di sorpasso, 14 sanzioni per superamento del limite di velocità, 6 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e 1 ritiro per positività al pretest per l’uso di droghe con accompagnamento in Pronto Soccorso.

“Uno degli indirizzi che ho dato sin da subito è stato l’aumento dei servizi speciali su tutto il territorio dell’Unione” afferma il Vice Presidente e neo Assessore alla Sicurezza e al Corpo Unico di polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli Federico Ropa, “dobbiamo cercare di essere il più presenti possibile sulle strade, perché far rispettare il codice della strada non serve a fare cassa ma a salvare delle vite. Abbiamo un Corpo Unico composto da agenti che svolgono il loro lavoro quotidiano con questa missione, con tanta competenza e passione, e penso che lavorare maggiormente con attività di questo tipo serva anche a valorizzare la loro professionalità. Ci tengo a ringraziarli, così come a ringraziare l’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada che ci sostiene in queste iniziative.”

Anche il rappresentante dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada Franco Piacentini plaude all’iniziativa: “E’ molto importante che le Pubbliche Amministrazioni, insieme alle Polizie Locali, mettano in atto controlli frequenti sulle strade, soprattutto di notte, perché questo il modo più concreto per evitare incidenti mortali. Sicuramente non si è contenti quando si ricevono sanzioni per eccesso di velocità o ancor peggio un ritiro della patente per guida in stato di ebrezza, ma è molto peggio ricevere una telefonata che annuncia che il proprio figlio o parente è rimasto coinvolto in un incidente mortale. Noi come associazione lavoriamo ogni giorno nelle scuole e all’interno di eventi di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, ma è altrettanto importante fare controlli accurati sulle nostre strade”.