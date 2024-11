Aumentano gli accessi al Centro Anti violenza del Distretto Ceramico

130 nuovi accessi, 30 in più rispetto all’anno precedente, di età compresa tra i 19 e i 79 anni, per un totale di 173 donne accolte, 43 delle quali in continuità: sono questi i numeri del 2023 del Centro Anti violenza del Distretto Ceramico presentati, questa mattina, al Crogiolo Marazzi nel corso dell’evento “Libere dalla violenza”, organizzato dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Una giornata che è iniziata alle ore 9 con la marcia silenziosa che ha raccolto numerose classi degli istituti superiori cittadini e che, da piazzale Porrino, ha condotto tutti al Crogiolo con tappa in piazza Garibaldi dove è stata collocata l’istallazione che ricorda l’importanza della giornata.

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i Comuni del Distretto Ceramico hanno infatti proposto una serie di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare su un tema drammaticamente attuale.

Accolti al Crogiolo Marazzi dall’intervento musicale degli allievi della Banda La Beneficienza e dalle performance degli attori di Sted, i partecipanti all’evento hanno ascoltato i saluti istituzionali a cui è seguita la presentazione del Centro Antiviolenza Distrettuale “Tina”.

Il centro, un servizio in sinergia tra il settore Politiche Sociali dell’Unione e gli Assessorati alle Pari Opportunità, accoglie, ascolta le donne vittime di violenza e le sostiene, nel rispetto delle loro scelte, per uscire da una situazione di maltrattamento. A loro viene offerto anche una consulenza psicologica e legale.

33 donne accolte dal Centro Antiviolenza sono residenti a Formigine, 24 a Fiorano, 17 a Maranello, 3 a Prignano, 66 a Sassuolo. 86 di loro sono cittadine italiane, 37 provengono da paesi extracomunitari, 7 da paesi dell’Unione Europea. 64 di loro ha figli minori, 6 sono in stato di gravidanza.

Al termine la premiazione dei vincitori del concorso #liberedallaviolenza riservato agli studenti degli istituti superiori.

Per la sezione video il primo premio è andato all’Iis Morante 4AP, il secondo al Liceo Pes 2 Formiggini Palagano mentre il terzo posto è stato equamente diviso tra 3A Volta intera classe, Iis Morante 4bt Elena Fantoni e compagni, Iis Morante 4bt Ndoca Giorgia e compagni.

Per la sezione testi, invece, il primo posto è andato a Sara Raimondo Formiggini 2AL; due ex equo al secondo posto Yussra Azouazi (2AL Formiggini) e la 4C del Volta; altrettanti ex equo per il terzo posto: Annalisa Gamberoni Formiggini 2AL e Diego Romiti 3D IIS Volta.