Anche Niccolò Melli alla giornata inaugurale del Temporary Store di Natale del Grade

Un ospite speciale ha salutato la giornata inaugurale del Temporary store natalizio della Fondazione Grade Onlus, nella giornata di San Prospeto: Niccolò Melli, campione reggiano e capitano della nazionale italiana di basket. È stata una giornata di grande festa nella nuova sede dello store, in via Toschi 13, all’angolo con via San Carlo. Sono intervenuti anche il Sindaco Marco Massari, l’Assessora Stefania Bondavalli e in rappresentanza della Regione Giammaria Manghi. Presenti naturalmente anche il Presidente della Fondazione Grade Onlus dottor Francesco Merli e la Direttrice Valeria Alberti.

Ora per tutto il periodo delle festività lo store sarà aperto tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30: è possibile trovare davvero una ricca varietà di prodotti e proposte, tutte con l’obiettivo di sostenere la raccolta fondi “Facciamo crescere la nostra squadra del CORE”, per coprire le spese dell’aggiunta dei 6 nuovi posti letto nel reparto di Ematologia del Santa Maria Nuova, già operativi, ma anche inserire 11 nuove figure professionali nello staff e introdurre terapie innovative per la cura dei pazienti. In particolare è possibile portarsi a casa, per sé o come graditissimi doni che fanno bene due volte, pacchi tradizionali natalizi con prodotti d’eccellenza quali Parmigiano Reggiano biologico Dop, lambrusco, confetture e salumi realizzati in collaborazione con Fattoria Rossi; nuove proposte con le Box Gourmet di Spagni&Spagni che contengono torte, vini, pasta, passata di pomodoro, marmellate, cioccolatini, aceto balsamico reggiano, il tutto di altissima qualità; non mancheranno i panettoni e pandori Grade, realizzati quest’anno dalla pasticceria Scarpato, il cui panettone ha ricevuto il riconoscimento Top Italian Food 2024 del Gambero Rosso. E ancora, ci sono tisane di Erboristeria Solimè, le piccole conifere vere (che poi è possibile mettere anche a dimora se si ha un giardino) del progetto Un pino per la vita, in collaborazione con AeA Mazzini Garden; i gadget della fondazione come palloni da calcio, da basket, decorazioni e palline per l’albero di Natale, e tanto altro. All’interno dello store sono anche allestiti due corner informativi su progetti importanti di cui Grade è partner: il Progetto Carcere della Uisp e il laboratorio del Centro di Salute Mentale di Reggio.

Ora, dopo l’inaugurazione dello store, l’attenzione è puntata anche sulla Cena degli Auguri che torna quest’anno il 13 dicembre in una location d’eccezione: il PalaBigi. Sarà come sempre l’occasione per condividere i risultati raggiunti e scoprire i nuovi progetti della Fondazione. Per partecipare alla cena la prenotazione è obbligatoria, ed è possibile effettuarla chiamando la segreteria del Grade (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15) al numero 0522 295059, scrivendo su Whatsapp al numero 375 7225943 o alla mail info@grade.it.