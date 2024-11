Esercitazione regionale dei Vigili del fuoco per il contrasto al rischio acquatico in ambiente

Si è conclusa nella giornata venerdì l’edizione 2024 dell’esercitazione programmata dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna, incentrata sulle “Attività di Contrasto al Rischio Acquatico”. Teatro delle operazioni le acque del fiume Po antistanti il porto fluviale di Boretto.

Un centinaio di Vigili del fuoco appartenenti a tutti i Comandi provinciali ed alla Direzione Regionale, si sono addestrati nel tratto fluviale che scorre tra Viadana e Guastalla, nelle giornate comprese tra il 19 e 22 novembre.

All’addestramento hanno preso parte soccorritori fluviali ed acquatici e conduttori di unità nautiche. Le manovre effettuate sono state coordinate dall’UCL (unità di crisi lovale) ove operatori con abilitazione TAS (Topografia applicata al soccorso) hanno pianificato i target e tracciato le manovre effettuate anche con l’ausilio di droni appartenenti al nucleo regionale.

Presente in tutte le giornate il Responsabile operativo regionale CRA, CR Gian Carlo Lambertini, che ha coordinato gli istruttori ed i referenti provinciali. Oltre alle consuete manovre di soccorso in acqua con imbarcazioni in assetto “rescue”, è stato simulato il salvataggio di persone in caso di abitazioni allagate.

Il Direttore Regionale, Francesco Notaro, accompagnato dallo staff dell’Ufficio formazione, ha preso parte agli addestramenti effettuati giorno 20 novembre, esprimendo vivo apprezzamento per le manovre svolte, e sottolineando la crescente importanza delle attività di contrasto al rischio acquatico, alla luce delle recenti emergenze per alluvione che hanno interessato la Regione.