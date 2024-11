Carabinieri all’Auditorium di Maranello, con le classi 2e e 3e delle scuole medie inferiori dell’Istituto Comprensivo “Alfredo Ferrari”

Ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, sono intervenuti per parlare di legalità ai ragazzi delle scuole medie del comprensorio scolastico “Alfredo Ferrari” di Maranello, diretto dal Prof. Francesco Boffoli.

Circa 160 giovanissimi alunni delle classi 2e e 3e, sono stati così radunati presso lo storico Auditorium maranellese, per affrontare il delicatissimo tema del Bullismo e del Cyberbullismo, passando anche per argomenti diversi come l’uso consapevole dei social, rilevando come questi giovani adolescenti (poco più che bambini), siano già padroni delle tecnologie informatiche e si affaccino, con particolare slancio, verso piattaforme di comunicazione sociale che, alcuni anni fa, erano ad esclusivo utilizzo degli adulti.

Ed ancora una volta si è parlato del fenomeno virale della trap music e dei rischi connessi all’esibizione in pubblico di repliche di armi e, più in generale, delle insidie nascoste dietro modelli di comportamento devianti che spesso inneggiano al compimento di veri e propri reati.

L’incontro, tenuto dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, Capitano Michele Ognissanti, coadiuvato dal Maresciallo Maggiore Roberto Vasile (Comandante della locale Stazione Carabinieri), è stato arricchito dalla convinta partecipazione dei giovani alunni, oltre che dal contributo offerto dagli insegnanti ed in particolare dal referente per queste attività, il Prof. Casimiro Di Fiore.