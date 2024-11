Arceto: il “Resto dell’Unione” batte la Polizia locale

Si è disputata l’altra sera al centro sportivo di Arceto l’ormai tradizionale sfida calcistica tra la Polizia locale e il “Resto dell’Unione Tresinaro Secchia”, un’occasione per rinsaldare i legami, anche fuori dall’ufficio, tra i colleghi, nonché – ovviamente – per far risaltare… le loro indiscutibili doti calcistiche.

Questa volta a spuntarla (evento che negli ultimi dieci anni si è verificato di rado, nonostante manchi un albo d’oro ufficiale) è stata la rappresentativa del “Resto dell’Unione Tresinaro Secchia” che – dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio sul 3-4 – è uscita alla distanza imponendosi per 7 a 5 .

A conquistare la storica vittoria per il “Resto dell’Unione” sono stati Bedogni, Farella, Gulina, La Porta, Manfredini, Sgrò, Testi e Zanardi, mentre la Polizia locale schierava, oltre allo stesso comandante Italo Rosati, Chirizzi, Felici, Ghirlanda, Magnolo, Mazzoni, Passalacqua, Santato e Visciglia.

Dopo la doccia, la serata si è come sempre conclusa tutti insieme in pizzeria.