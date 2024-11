Scuole Besta, nota dell’Amministrazione comunale

Come già preannunciato nei mesi scorsi, durante la sosta natalizia si effettuerà il trasloco della scuola secondaria di primo grado Besta nella nuova struttura del Polo dinamico di via Zacconi.

In attesa dell’avvio del laboratorio partecipato che discuterà del destino della struttura non più utilizzata come scuola, dalla fine del 2024 si favorirà un uso temporaneo che prevederà attività dell’Amministrazione comunale inerenti le aree educazione, welfare e cultura.