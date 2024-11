Reggio, Centro storico e quartiere Stazione: al via piano di pulizia straordinaria

A partire dal 24 novembre, giorno di San Prospero, il Comune di Reggio Emilia – con la collaborazione di Iren – promuove un piano straordinario per la pulizia e il decoro dei quartieri Centro storico e Stazione storica, che si svolgerà durante le festività natalizie, e cioè fino al 7 gennaio prossimo.

“Si tratta – ha dichiarato l’assessore alla Cura della città Davide Prandi – dell’inizio di un percorso che punta a rimettere al centro dell’attività un’attenzione agli spazi pubblici di tutto il territorio comunale. Partiamo ora con un piano straordinario che possa dare maggior decoro alla città storica e al quartiere intorno alla stazione centrale durante le festività natalizie, ma puntiamo a metterci nelle condizioni di renderlo strutturale e di allargare il bacino progressivamente a tutti i quartieri e le frazioni di Reggio Emilia. L’elemento di innovazione, in questo contesto, è rappresentato dalla qualità dell’intervento, che sarà svolto con personale Iren e con una valutazione costante”.

E’ previsto il potenziamento del servizio di spazzamento manuale effettuato in centro storico e stazione storica per la pulizia e il presidio delle vie di maggior passaggio, sia nei giorni feriali sia in quelli festivi.

Le frequenze dello spazzamento manuale aumentano dai 16 passaggi attuali a 19 dal lunedì al sabato e da 3 a 7 alla domenica; la raccolta vetro, da 3 a 4 volte a settimana.

Inoltre, sarà rafforzato il coordinamento tecnico del servizio di spazzamento, con aumento del presidio nelle ore di maggior afflusso e potenziato il controllo qualità. Anche il servizio di raccolta rifiuti verrà rafforzato, con particolare riferimento alle attività commerciali e utenze non domestiche: il prelievo del cartone verrà effettuato tutti i giorni

Infine, su programmazione, verrà effettuato un incremento del lavaggio esterno dei cassonetti posizionati in centro storico per garantire un maggior decoro.

Gli interventi interesseranno, in centro storico, sia l’area a nord della via Emilia sia l’area sud, e il quartiere stazione, per completarsi con una deragnatura dei portici e con la pulizia esterna dei corpi illuminanti.

Un’attività straordinaria di pulizia, inoltre, verrà dedicata all’Isolato San Rocco.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale chiede alla cittadinanza collaborazione nel mantenere gli spazi, sia pubblici sia privati, in stato di decoro.

“Quello che mettiamo in piedi in questi giorni è uno sforzo straordinario che dimostra l’attenzione verso due quadranti di città che stanno soffrendo per molteplici concause – ha aggiunto l’assessora al Centro storico Stefania Bondavalli – Due aree importanti per cui è necessario che l’ente pubblico trovi anche la collaborazione dei privati. Per questo chiediamo a tutti i cittadini di impegnarsi per le aree di propria pertinenza e ai proprietari di vetrine sfitte, che si affacciano su zone del Centro storico, di provvedere alla pulizia degli spazi. A questo proposito, siamo infatti intenzionati a far rispettare l’articolo 12 del Regolamento di Polizia urbana e per la civile convivenza, che prevede sanzioni per chi non provvede ad una corretta manutenzione di vetrine che affacciano sullo spazio pubblico, sia che esse siano occupate da esercizi commerciali, sia che non lo siano.

Il centro storico è un patrimonio di tutti e tutti dobbiamo farcene carico”.