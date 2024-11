Lavori per il recupero dell’ala sud-ovest del Seminario (UniMoRe)

È previsto per la fine del prossimo mese di gennaio 2025 l’avvio del cantiere per i lavori di recupero e di sistemazione dell’ala sud-ovest, lotto B3, del Seminario in viale Timavo a Reggio Emilia che ospiterà la nuova sede del Corso di laurea in Infermieristica di UniMoRe.

In questi giorni si stanno concludendo le pratiche per l’assegnazione dell’appalto per le opere edili. Entro la fine dell’anno sarà annunciata la scelta dell’impresa che si aggiudicherà i lavori.

La nuova sede di Infermieristica favorirà un aumento di circa il 70% degli studenti iscritti all’università, potenziando così il distaccamento di UniMore nella città di Reggio Emilia; sarà un fatto da cui l’intera comunità trarrà vantaggio.

Per rimanere aggiornati sull’avanzamento del progetto e per ricevere tutte le informazioni si può consultare il sito https://www.reggiocittauniversitaria.it/ da poco riattivato con diverse novità.