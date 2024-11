Il grande basket protagonista a Reggio Emilia

Le emozioni del grande basket tornano non solo sul campo, ma salgono anche sul palcoscenico. Un doppio appuntamento sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, che vedrà protagonisti Reggio Emilia e uno straordinario campione legatissimo alla città, come Kobe Bryant.

Lunedì sera, la Nazionale azzurra di pallacanestro affronterà al PalaBigi l’Islanda, in una partita valida per le qualificazioni a Eurobasket 2025. E al Teatro Valli, sempre di Reggio Emilia, debutterà il 3 febbraio ‘Otto infinito-Vita e Morte di un Mamba’, il nuovo spettacolo di Federico Buffa, dedicato proprio a Kobe Bryant, che nella città emiliana passò alcuni anni da piccolo, al seguito del padre Joe.

Lo sport, insomma, diventa ancora una volta spettacolo e cultura, grazie al cartellone di eventi promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

“Appuntamenti di grande prestigio con i quali ci avviamo a chiudere nel modo migliore un 2024 unico per la qualità e la quantità degli eventi che hanno visto protagonista la Sport Valley emiliano-romagnola, a partire dalla Grande Partenza Firenze Emilia-Romagna del Tour de France, e iniziare altrettanto bene il 2025 – ha sottolineato Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione -. Lo facciamo con una partita che può essere decisiva per le qualificazioni all’Europeo. E con un nuovo, suggestivo racconto di Federico Buffa alla scoperta di un atleta leggendario quale Kobe Bryant. In entrambi i casi protagonista il basket, uno spot che ha un legame profondo con questa regione”.

La partita Italia-Islanda

Si parte lunedì 25 novembre con la partita valida per le qualificazioni a EuroBasket 2025. La Nazionale guidata da Gianmarco Pozzecco incontrerà l’Islanda alle 20.30. Un’importante sfida e anche un’occasione di incontro con la città, nell’anno in cui si festeggiano i 50 anni della Pallacanestro Reggiana. Tra le iniziative collegate quella che vedrà coinvolti i giovani atleti con disabilità dell’Onlus G.A.S.T. che potranno assistere all’allenamento dei campioni azzurri e partecipare a una sessione di foto, autografi e attività con loro.

Lo spettacolo “Otto infinito-Vita e Morte di un Mamba”

Debutterà il 3 febbraio al Teatro Valli di Reggio Emilia, città dove ha giocato per anni il padre Joe e dove Kobe Bryant ha vissuto da piccolo, “Otto infinito – Vita e Morte di un Mamba”. Uno spettacolo del giornalista e narratore sportivo Federico Buffa, che torna alla sua grande passione: il basket. Buffa esplorerà la storia di una vera e propria leggenda della pallacanestro, in una narrazione coinvolgente, ricca di aneddoti e spunti riflessivi. Un viaggio nella condizione umana attraverso tematiche come i sogni, la lotta interiore, il desiderio di superare i propri limiti, che proseguirà con altre quattro date al Teatro Duse di Bologna (10 febbraio, 17 marzo, 7 aprile e 16 maggio 2025).

Lo spettacolo è una produzione Imarts con le musiche di Alessandro Nidi e la regia di Maria Elisabetta Marelli. I biglietti in vendita su Vivaticket sono già disponibili per Bologna mentre per Reggio Emilia lo saranno a partire dal 26 novembre.