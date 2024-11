Concorso per l’assunzione di un funzionario informatico in Provincia a Modena

C’è tempo fino alle ore 12,00 del 2 dicembre 2024 per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione della Provincia di Modena per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto al profilo professionale di Istruttore direttivo informatico area Funzionari e della elevata qualificazione.

La figura ricercata svolgerà le attività del profilo di Istruttore Direttivo Informatico, tra cui l’analisi, progettazione e gestione di infrastrutture di sistemi informativi sia fisici che in ambiente virtuale, l’analisi, progettazione e gestione della sicurezza informatica, nonché la gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro e di tutti i device collegati alla rete di networking.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo di candidatura sul Portale del Reclutamento “inPA”, raggiungibile dal link disponibile nel sito della Provincia, dove sono contenute anche tutte le informazioni sui requisiti di studio universitario, le modalità per presentare domanda e lo svolgimento delle prove previste; la selezione, infatti, si articola per soli esami con una prova scritta e una orale.

Il concorso è previsto nel piano occupazionale della Provincia per potenziare le attività connesse con la gestione informatica dell’ente, facendo fronte ai pensionamenti dei mesi scorsi.

Tutte le comunicazioni di carattere generale (ammissione candidati, comunicazioni ai candidati, calendario prove, esiti prove, graduatoria) relative alla selezione saranno pubblicate sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena www.provincia.modena.it – La Provincia informa – sezione Concorsi e selezioni e tramite il portale unico del reclutamento In.PA https://www.inpa.gov.it/ .

Il bando completo è consultabile sul portale unico del reclutamento In.PA https://www.inpa.gov.it/ e all’indirizzo

https://www.provincia.modena.it/ext/1/163256/bando/selezione-pubblica-per-esami-copertura-a-tempo-indeterminato-tempo-pieno-1-posto-profilo-professionale-istruttore-direttivo-informatico-area-funzionari-2024-168/