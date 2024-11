Vito porta le sue “Storie della Bassa” a Campogalliano

Atmosfere, storie e persone dell’Emilia di Cesare Zavattini, raccontate dalla comicità di Vito. Il celebre attore bolognese sarà a Campogalliano domenica 24 novembre alle 21 per portare alla sala comunale “La Montagnola” lo spettacolo “Storie della Bassa”, uno spaccato dell’identità tipicamente emiliana, ai confini dell’assurdo.

In scena storie surreali, alcune vere e altre inventate, che compongono un universo ormai sbiadito, che Zavattini descriveva come un luogo “in cui, quando c’è la nebbia, diventa un tutt’uno tra cielo e terra”.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Catámes: Cultura, Territorio, Museo e Sport”, realizzato in collaborazione con APT Servizi Emilia Romagna, che prevede l’organizzazione di un festival diffuso finalizzato alla promozione del territorio e alla valorizzazione delle sue eccellenze culturali ed enogastronomiche.

“Un punto importante del nostro programma amministrativo – commenta la Sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti – è valorizzare il centro storico, le sue piazze e i luoghi della cultura, dando impulso anche alle attività commerciali ivi inserite, i prodotti dell’enogastronomia locale, oltre ai vari luoghi della socialità e della cultura come il Museo della Bilancia e la sala ‘La Montagnola’, unico ‘dancing storico’ rimasto in provincia. Una promozione territoriale che generi valore e coesione sociale per la nostra comunità di Campogalliano”.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito, per informazioni contattare lo 059-526176.