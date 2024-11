Un nuovo collegamento ciclo-pedonale in zona stazione a Formigine

La Regione Emilia-Romagna ha concesso al Comune di Formigine un contributo di circa 47mila euro per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale in via della Stazione a Formigine.

Grazie alla riqualificazione del tratto del pedonale esistente, di circa 70 metri, si completerà il collegamento delle ciclabili dalla zona regioni e dalla ciclabile del Mito, oltre a realizzare il collegamento tra la stazione ferroviaria con il centro storico di Formigine.

L’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione sul lato est della strada adeguandola al passaggio delle bicilette con una finitura in asfalto, al fine di creare un percorso privo di ostacoli dotato d’illuminazione.

Afferma il Sindaco Elisa Parenti: “Questo intervento risulta strategico in quanto aggiunge un ulteriore tassello all’ampio progetto di ricucitura tra le ciclabili. Non solo: migliorerà visibilità e sicurezza in un luogo frequentato come quello della stazione, all’ingresso del centro storico”.

L’Importo totale dell’intervento è di circa 75.000 euro.