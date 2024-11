La prossima seduta del Consiglio comunale sassolese giovedì 28 novembre

Si svolgerà giovedì prossimo, 28 novembre a partire dalle ore 20,30 presso la sala conferenze della Polizia Locale, in via San Pietro, la prossima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo; convocata in modalità mista dal Presidente Filippo Simeone.

Saranno 5 i punti all’ordine del giorno.

Si inizierà con l’approvazione della variazione al bilancio di previsione 2024-2026, per poi proseguire con l’approvazione dello schema di convenzione per la costituzione di una rete per la collaborazione in materia di accesso alle risorse e alle opportunità europee (rete europea provinciale Modenapuntoeu).

Al terzo punto del Consiglio Comunale sarà in discussione l’esame di un ordine del giorno a firma del consigliere Dallari (Pd) ed altri, avente ad oggetto “Ordine del giorno sull’istituzione di un presidio di Polizia presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sassuolo spa”; a cui seguirà l’esame di un ordine del giorno a firma dei consiglieri Dragonetti e Desiante (Sassuolo Guarda Avanti) avente ad oggetto: “Incremento di parcheggi rosa per le donne in gravidanza e genitori con neonati”.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale l’esame di un ordine del giorno a firma del consigliere Macchioni (Lista Macchioni), avente ad oggetto “Riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani, basta sacchetti a terra, stop a giorni e orari fissi”.