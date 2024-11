I bambini delle scuole materne festeggiano a Vezzano la Giornata Nazionale degli Alberi

Frassini, tigli e altri esemplari: queste le giovani piante che questa mattina i bambini delle scuole materne La Provvidenza di Vezzano sul Crostolo e San Pio X de La Vecchia hanno posto a dimora per festeggiare la Giornata Nazionale degli Alberi che si celebra il 21 novembre di ogni anno.

L’Amministrazione Comunale ha organizzato questa iniziativa in occasione della Giornata, istituita dalla Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che ha come finalità la valorizzazione del patrimonio arboreo: boschi, foreste ma anche il verde urbano.

Insieme al Sindaco Stefano Vescovi e all’Assessore all’Ambiente Mauro Lugarini, i bambini hanno posizionato gli alberelli assistendo a tutti i passaggi della piantumazione.

Il Sindaco e l’Assessore hanno spiegato perché gli alberi sono importanti e cosa li aiuta a crescere, chiedendo ai bambini di prendersi l’impegno di curare le nuove piantine che sono infatti state collocate nelle vicinanze delle scuole: a Vezzano lungo la ciclopedonale e a La Vecchia nei pressi del cimitero.

Secondo un’indagine del 2022, in Italia gli alberi ricoprono circa il 40% del suolo nazionale, percentuale in costante crescita a dimostrazione della loro importanza in termini paesaggistici, ambientali ed economici ma anche per la conservazione della biodiversità e il benessere psicofisico.