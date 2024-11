‘Natale a Concordia’, numerosi appuntamenti per creare l’atmosfera natalizia

‘Natale a Concordia’ è il ricco calendario di eventi promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con associazioni di volontariato e promozione sociale, Pro Loco Concordia, la biblioteca comunale e Ater Fondazione.

Diciassette appuntamenti dal 23 novembre fino al 18 gennaio pensati per creare l’atmosfera natalizia e invitare i concordiesi a vivere il loro paese.

Novità dell’edizione 2024 è il mercato natalizio che animerà il centro storico nelle domeniche del 24 novembre e 15 dicembre, con tante idee per i regali, la presenza delle associazioni di volontariato e i negozi aperti.

L’accensione delle luminarie è prevista per domenica 24 novembre con appuntamento alle ore 17 in Piazza della Repubblica per una grande festa animata dal dj set curato dai ragazzi della Playa d’en Fossa.

Anche quest’anno il Teatro del Popolo ospiterà numerosi appuntamenti: ben cinque spettacoli tra concerti, prosa e teatro per bambini si terranno nel Teatro del Popolo e un appuntamento tutto pensato per i bimbi e i loro genitori è previsto anche nel Teatro di Vallalta.

Ci saranno anche eventi pensati per i ragazzi a cura di ANPSI Splendor in collaborazione con la Scuola del Portico, che segnano la ripartenza delle attività di una importante realtà sociale sostenuta anche dall’Amministrazione comunale.

Come da tradizione ci saranno anche le iniziative nella biblioteca comunale, che si trasformerà nella Biblioteca di Babbo Natale con tante iniziative pensate per i più piccoli e che ogni giorno ospiterà le classi delle nostre scuole.

Non sarebbe Natale a Concordia senza i negozi e botteghe del centro storico, e proprio per favorire gli acquisti natalizi nella rete commerciale locale l’Amministrazione comunale anche per l’anno 2024 ha messo a disposizione di ogni famiglia 2 buoni sconto del valore di 5 € ciascuno che possono essere utilizzati entro il 31 dicembre presso i negozi di Concordia che hanno aderito all’iniziativa. Ogni 15,00 € di spesa darà il diritto a usare un buono di 5 €.