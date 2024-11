Giornata Mondiale dell’Albero: le iniziative nel Comune di Casalgrande

Da domani, giovedì 21 novembre, a domenica 24 novembre si celebrano in tutto il mondo, tre giornate dedicate agli alberi e alla loro importanza nel nostro ecosistema.

Secondo quanto riporta Legambiente, il 70% della popolazione mondiale si ritroverà a vivere nelle aree urbane, per tanto è fondamentale la presenza del ‘verde’ in quei contesti.

Non solo, ma gli alberi migliorano la stabilità dei terreni contro il dissesto idrogeologico, mitigano gli eventi climatici estremi, trattengono le polveri sottili, attutiscono i rumori e assorbono la CO2.

LE INIZIATIVE

E’ per tutte queste ragioni che anche il Comune di Casalgrande aderisce alle iniziative legate a questa festa, procedendo a una serie di piantumazioni sul territorio.

Le classi 1°A, 1°B, 1°C, 2°A, 2°B e 2°C della Scuola primaria di Casalgrande, 1°A, 1°B e 2°A della Scuola primaria «E. Debbi» di Salvaterra e 2°A e 2°B della Scuola primaria di Sant’Antonino, per festeggiare la Festa dell’albero 2024 hanno aderito al Progetto didattico UNA GHIANDA FA IL BOSCO. Le classi hanno seminato ghiande di farnia e roverella e se ne prenderanno cura fino alla primavera quando le giovani querce verranno trapiantate. Il prossimo autunno le piante verranno messe a dimora durante la Festa dell’albero 2025. Il progetto è svolto in collaborazione con il Comune e il CEAS Terre Reggiane – Tresinaro Secchia.

Inoltre, domani alle 9, si procederà alla piantumazione di alberi presso la scuola materna ‘Valentini’ di Salvaterra alla presenza del Vicesindaco e Assessore Valeria Amarossi e del Presidente del Consiglio Comunale Luciano Ferrari.

Alle 11.15, sempre di domani, al Parco Amarcord di via Rossellini a Casalgrande, si procederà a un’altra piantumazione alla presenza dell’Assessore all’Ambiente, Domenico Vacondio, dei carabinieri della locale stazione e degli studenti delle classi di scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Casalgrande.

Infine, con la partecipazione al Progetto Regionale “Mettiamo radici per il futuro”, l’Amministrazione comunale, il CEAS Terre Reggiane – Tresinaro Secchia e la Scuola dell’Infanzia «Garibaldi» organizzano lunedì 25 novembre ore 9:00 la Festa dell’albero 2024 con la piantumazione di piante presso il giardino della scuola e la partecipazione delle sezioni di 3, 4 e 5 anni del medesimo plesso. Un gesto per sottolineare il valore degli alberi e del contributo che forniscono ogni giorno al nostro Pianeta. In collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini -Gruppo di Casalgrande-.