Al Comune di Modena una eredità in favore del canile municipale

Al Comune di Modena arriverà l’eredità lasciata dalla signora Laura Borzatta, residente a Modena e deceduta nell’agosto 2020, in favore del canile municipale.

Il Consiglio comunale, nella seduta di mercoledì 20 novembre, ha infatti approvato all’unanimità la delibera illustrata dall’assessore Vittorio Molinari sull’accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità, lasciata attraverso testamento pubblico in prima battuta alla sorella, a sua volta deceduta, e in seconda battuta, appunto, al canile comunale.

In particolare, all’Amministrazione arriverà la piena proprietà su un appartamento posto al secondo piano di una palazzina in via Dell’Autodromo 168, con annesso solaio al piano sesto e garage al piano interrato, oltre al mobilio, arredi e oggettistica presenti all’interno dell’appartamento per un valore di circa 2 mila 700 euro. Il Comune riscuoterà inoltre crediti bancari e postali, e provvederà al pagamento delle residue spese condominiali.

I beni immobili ereditati saranno inseriti nel Piano alienazioni del Comune e saranno venduti mediante asta pubblica.