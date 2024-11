Una interruzione di energia elettrica domani coinvolge parte del territorio di Castelfranco Emilia

Su parte del territorio di Castelfranco Emilia, domani, mercoledì 20 novembre, dalle ore 9:00 alle 15:30, l’erogazione di energia elettrica sarà temporaneamente sospesa per consentire lo svolgimento di interventi programmati di manutenzione.

L’interruzione riguarderà diverse zone della città, nello specifico: Corso Martiri, ai numeri civici 216, dal 222 al 226 e 234; Piazza Garibaldi, nei tratti compresi tra i numeri 7 e 21, e tra i numeri 8 e 18, inclusi i civici 23/14 e 20/21; Via Cappi, ai numeri 12, 18, 32, e dal 36 al 38; Piazza della Vittoria, al numero 8p.

Durante i lavori, l’erogazione potrebbe essere ripristinata momentaneamente per motivi tecnici. Per questo motivo, si invitano i cittadini a non utilizzare gli ascensori e a scollegare gli elettrodomestici dalla rete elettrica, così da prevenire eventuali danni legati a sbalzi di tensione. L’intervento, programmato, è a cura di E-Distribuzione.