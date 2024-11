Novellara, con droga e coltello nei pressi di una scuola: denunciato

Si aggirava con fare sospetto a bordo di una bici, nei pressi di un istituto scolastico del comune di Novellara, con una pistola giocattolo nel cestino anteriore. A seguito di segnalazione al 112 da parte di un cittadino, i militari della stazione di Novellara rintracciavano l’uomo, identificandolo in un nordafricano di 35 anni, trovato in possesso di una pistola risultata essere giocattolo con tappo rosso, un coltello a serramanico di dimensioni complessive 19 cm di cui 8 cm di lama, un grammo di hashish e 4 involucri di cellophane contenente cocaina del peso complessivo di circa 3 gr.

È accaduto la mattina del 13 novembre scorso, quando i carabinieri di Novellara, su segnalazione di privato cittadino, si recavano nei pressi di una scuola del paese dove era stato notato un uomo a bordo di una bici con una pistola posta all’interno del cestino porta oggetti anteriore. Sul posto i militari rintracciavano l’uomo identificandolo in un nordafricano di 35 anni. Da un primo controllo si appurava la presenza di una pistola riposta nel cestino anteriore della bici, successivamente appurato essere un giocattolo e con il tappo rosso ben visibile. Alla vista dei militari, il 35enne si mostrava visibilmente agitato e schivo al controllo, tanto da far insospettire i militari, che decidevano di approfondire. Venivano così rinvenuti: il coltello a serramanico, l’hashish e la cocaina.

L’uomo veniva condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito denunciato con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nel contempo è stato segnalato quale assuntore di stupefacenti essendo la droga trovata in suo possesso ricondotta a uso personale non terapeutico. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.