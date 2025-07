Bilancio di un anno di amministrazione Mesini, Severi (Forza Italia): ‘Ad oggi gli unici a poter davvero ringraziare sono i cittadini delle comunità islamiche’

“A un anno dall’insediamento della giunta Mesini, il bilancio delle attività amministrative è, a nostro avviso, profondamente deludente”.

Come Coordinatore Comunale di Forza Italia, Claudia Severi evidenzia con preoccupazione le mancanze di un’amministrazione che, finora, ha dimostrato “scarsa visione strategica per la città”

“Nel documento di rendicontazione presentato dall’amministrazione – prosegue Severi – non si fa menzione alcuna di due temi centrali per i cittadini: la gestione rifiuti , la sicurezza urbana e il rilancio del commercio nel centro storico, aree oggi in forte difficoltà. Anzi, l’intero centro storico continua a soffrire di degrado, abbandono e mancanza di sicurezza.

Ancora più sconcertante è vedere che la “punta di diamante” degli investimenti previsti con i fondi del PNRR sia una mensa scolastica: un progetto utile ma decisamente insufficiente rispetto alle reali priorità di una città che ambisce a tornare protagonista.

I posti all’asilo nido e le liste di attesa azzerate sono frutto più di un elemento demografico che di una capacità amministrativa.

L’unico ambito in cui la giunta Mesini si è mostrata particolarmente attenta e attiva riguarda la soddisfazione delle richieste delle comunità islamiche, che possono dirsi grate non solo per le concessioni concesse durante manifestazioni rumorose all’alba, in spregio ai regolamenti comunali e alla convivenza civile, ma anche per l’impegno a realizzare una moschea in grado di rispondere pienamente alle loro esigenze. Un’attenzione che, per quanto legittima, stride con l’assenza totale di risposte ai bisogni più diffusi dei cittadini sassolesi.

Gravissimo il capitolo manutenzione urbana e dal rischio idrogeologico: siamo una città che rischia oggi di finire sott’acqua anche a causa di un semplice temporale estivo, per effetto dell’assenza di un piano di manutenzione ordinaria programmata.

Se il buongiorno si vede dal mattino, i prossimi quattro anni rischiano di essere segnati da una gestione senza visione, fatta di ordinaria amministrazione che senza ad una inversione di rotta, porta da un progressivo arretramento. Una prospettiva che Sassuolo non merita”.

Claudia Severi

Coordinatore Comunale Forza Italia Sassuolo