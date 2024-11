“La musica in campo al Paladozza”: questa sera tanti ospiti tra calciatori e musicisti. Sul palco anche Gianni Morandi

Questa sera, a partire dalle 21, la serata intitolata “La musica in campo al PalaDozza“, avrà come ospiti i calciatori e le calciatrici del Bologna FC 1909, Gianni Morandi, Paolo Fresu, Gloria Campaner, Andrea Mingardi, tra gli altri, e apre lo Sport Festival, nuovo format di spettacolo e talk show ideato da Fondazione Entroterre, la cui seconda edizione è realizzata in collaborazione con Bologna FC 1909 e Musica Insieme, partner Hera, con il patrocinio del Comune di Bologna e che vuole celebrare i valori universali dello sport accostati, in una prospettiva interdisciplinare, ai comuni valori espressi dal mondo dello spettacolo e della cultura. La manifestazione gode del supporto di Bologna for Community. Partner Emil Banca, Teatro del Baraccano, Dance Plus.

Dopo la serata inaugurale di questa sera, seguiranno tre giorni di programmazione culturale con grandi ospiti dal mondo della musica e dello sport riuniti in virtù di una comunanza di intenti e valori che va ben al di là dell’appartenenza a settori professionali apparentemente distanti. Particolare riguardo è accordato alla comunanza di intenti, di linguaggi, di valori, con in testa la parità di genere, dei diritti delle minoranze, dell’attenzione ai bisogni e al benessere della persona, al tema della sostenibilità, e ancor meglio delle possibilità di rigenerazione sociale, ambientale e umana che gli universi dello sport e della musica perseguono.

La serata inaugurale di racconti e suoni sul binomio sport e musica in scena al Paladozza, devolverà il 40% dell’incasso alla Fondazione Bimbo TU e alla Fondazione Sant’Orsola, realtà d’eccellenza nell’ambito dell’accompagnamento alle cure pediatriche, legate al Bologna FC da un comune senso di responsabilità ed etica.

Lo spettacolo al Paladozza, a cura del critico musicale Pierfrancesco Pacoda, celebra l’amore e la coesione tra il tifo e la propria squadra attraverso le canzoni più amate da appassionati e giocatori, quelle che quest’ultimi cantano per concentrarsi e caricarsi prima della partita e quelle che i primi intonano dagli spalti per sostenere e incoraggiare la propria squadra e alla fine per festeggiarla; una occasione per descrivere il legame strettissimo tra lo sport e la musica. Sul palco membri della squadra giovanile del Bologna FC 1909 e della sua squadra femminile, assieme a grandi calciatori e rappresentanti dei vertici della squadra, la cui narrazione si intreccia con la musica di grandi artisti bolognesi, come Gianni Morandi, notoriamente tifoso del Bologna, il jazzista Paolo Fresu, al flicorno, il cantante ed autore Andrea Mingardi e con le note delicate del repertorio romantico e novecentesco della pianista Gloria Campaner, che sul binomio attività artistica e benessere ha incentrato la sua attività di performing coach con il progetto c#seesharp, che esplora gli affascinanti paralleli fra sport e musica che richiedono un costante dialogo con il proprio corpo, equilibrio e soprattutto una positiva visione di futuro. La Campaner alterna nel corso della serata ai suoi interventi l’esecuzione al pianoforte di celebri pagine di Fryderyk Chopin e Claude Debussy.

Nel corso della serata, sono previsti gli interventi anche di Alessandro Arcidiacono, presidente Associazione Bimbo Tu e Stefano Vezzani, direttore di Fondazione Sant’Orsola, di Silvana Fusari, responsabile del progetto Bologna for Community di PMG Italia e dei rappresentanti della squadra BfC Senza Barriere, la formazione composta da giovani calciatori disabili, patrocinata da Bologna FC 1909. Fondazione Bimbo Tu ETS, è “PASS”, Polo Accoglienza e Servizi Solidali. In PASS offriamo accoglienza gratuita alle famiglie dei bambini e dei ragazzi affetti da patologie del sistema nervoso centrale o disturbi psicopatologici. PASS è una casa, una comunità, un centro servizi per tutti gli adolescenti e giovani adulti del territorio.

Questa sera, sarà inoltre l’occasione per attribuire il Premio Sostenibilità 2024 di Fondazione Entroterre al Bologna FC 1909 per la qualità e l’ampiezza delle sue iniziative di sostenibilità ambientale e sociale, con particolare riferimento al sostegno della qualità di vita dei bambini e dei ragazzi, cui lo sport può offrire tanto, sia in termini fisici, che morali e psicologici e che, attraverso l’attività orientata alla sostenibilità del Club, rappresentano interlocutori di primissimo piano quando si tratta di offrire sostegno e opportunità di cura, supporto alle famiglie, sostegno allo sviluppo.