Tante iniziative nelle scuole guastallesi in occasione della Festa dell’Albero 2024

Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Guastalla ha proposto alle scuole di festeggiare la Festa dell’Albero con varie iniziative che coinvolgono i bambini e i ragazzi. Questa giornata, proposta da Legambiente nella data convenzionale del 21 novembre e sostenuta dall’Amministrazione comunale guastallese, nasce come un’occasione per celebrare gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita.

“Come nelle edizioni precedenti – spiega l’assessore all’ambiente Chiara Lanzoni – abbiamo invitato gli istituti scolastici di Guastalla ad aderire alla Festa dell’Albero 2024, proponendo attività con le proprie classi per ricordare l’importanza della natura e del suo rispetto, nelle modalità che ciascuna scuola ritiene più opportune. Gli alberi sono i nostri grandi alleati nella lotta alla crisi climatica. Assorbono CO 2 e producono ossigeno. Il loro contributo alla vita sul pianeta è indispensabile. La Festa dell’Albero è il momento giusto per ringraziarli”.

Durante tutta questa settimana, nella mattinata del 21 novembre e fino al 6 dicembre, dunque, diverse scuole guastallesi, dai nidi d’infanzia alle scuole superiori, celebreranno questo bene prezioso per la vita dell’uomo e della terra con diverse iniziative.

Il Sindaco Paolo Dallasta, l’assessore all’ambiente Chiara Lanzoni e gli altri membri della Giunta comunale si sono resi disponibili a recarsi presso gli istituti interessati in varie giornate da domani fino al 6 dicembre per prendere parte alle attività sul tema.