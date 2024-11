Partecipazione e transazione ecologica, al via a Reggio gli incontri del Laboratorio territoriale per l’energia condivisa

Sono aperte le iscrizioni al LAB.T.E.C. (Laboratorio Territoriale per l’Energia Condivisa), un percorso di incontri partecipati – promosso da 13 enti, tra cui il Comune di Reggio Emilia, grazie ai fondi europei della Regione Emilia-Romagna e al supporto di AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) – con l’obiettivo di attivare una riflessione sulla transizione energetica, sulle opportunità ad essa legate e sul contributo attivo che ognuno può dare a questo importante processo di decarbonizzazione e contrasto al cambiamento climatico.

Il primo incontro è previsto mercoledì 20 novembre alle ore 18 e sarà dedicato a “La transizione energetica e i piani di riduzione delle emissioni di CO2: il PAESC di Reggio Emilia e le azioni di mitigazione”, in programma negli spazi della Casa di Quartiere Orti Spallanzani, in via Toscanini 20, a Reggio Emilia.

Il LAB.T.E.C. di Reggio Emilia è uno strumento che si aggiunge alle azioni già messe in campo dall’Amministrazione comunale a sostegno della transizione energetica del territorio, a cui si aggiunge un tassello in più: il coinvolgimento attivo di cittadini/e, associazioni e imprese del territorio interessate a partecipare in modo diretto alla costituzione di iniziative locali di energia condivisa, ad esempio, attraverso l’adesione a gruppi di autoconsumo collettivo o partecipando a configurazioni di comunità energetiche rinnovabili.

Il calendario delle attività proseguirà – sempre nello spazio della Casa di Quartiere Orti Spallanzani – con altri tre appuntamenti:

· 27 novembre (ore 18), “Condividere energia localmente – istruzioni per l’uso”

Cosa significa partecipare ad una comunità energetica? Quali ruoli si possono rivestire? A partire da queste domande, si analizzeranno i diversi ruoli con i quali si può partecipare ad una CER, dall’uso dell’energia prodotta da altri (consumer), sino alla produzione di energia da nuovo impianto fotovoltaico messo a disposizione di terzi (prosumer). Nell’attività laboratoriale dell’incontro i partecipanti saranno coinvolti nel gioco “CERville”, gioco-simulazione sulle CER ideato da AESS.

· 4 dicembre (ore 18), “Modelli organizzativi per le comunità energetiche”

Quali sono le strutture organizzative possibili in base alla tipologia di partner? Quali modalità partecipative possono essere messe in capo per prendere decisioni e gestire le assemblee? In questo incontro, curato da Luiss nella parte teorica, saranno illustrati modelli, possibili benefici generati e processi di ingaggio e partecipazione. Seguirà l’attività laboratoriale a cura di Aess.

· 11 dicembre (ore 18), “Casi studio locali di energia condivisa”

Dopo la presentazione di alcuni casi studio di comunità energetiche attive sul territorio, i partecipanti saranno invitati, attraverso attività laboratoriali, a riflettere su quali progetti con finalità sociali e ambientali potrebbero essere sostenuti dai ricavi di una comunità energetica.

La partecipazione agli incontri del LAB.T.E.C. è gratuita, previa compilazione del modulo dedicato https://forms.office.com/e/HMEbgZ2cAY

Le informazioni sul laboratorio territoriale e sui temi ad esso legati, saranno comunicate attraverso un bollettino informativo – il Bollettino di Comunità – pubblicato mensilmente sul sito web del Comune.

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere a labtec@aessenergy.it