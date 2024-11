IREN porta all’Assemblea ANCI 2024 una piazza per promuovere la transizione green

Consolidare i legami con le comunità e creare nuove sinergie per lo sviluppo sostenibile dei territori. Sono questi gli obiettivi che guidano la presenza del Gruppo Iren come main partner alla 41° Assemblea annuale di ANCI, che si terrà dal 20 al 22 novembre a Torino. Un appuntamento, dedicato alle città ma capace di scaturire un confronto di massima attualità a livello nazionale, a cui il Gruppo Iren ha deciso di aderire per valorizzare al meglio il proprio impegno per le comunità e la qualità dei propri servizi alle pubbliche amministrazioni.

Il Gruppo sarà presente all’evento con uno stand, situato nel Padiglione 3 del Lingotto Fiere, che richiama la struttura di una piazza italiana: un riferimento a un luogo identificativo della cultura nazionale, simbolo di aggregazione e condivisione, valori che contraddistinguono la missione di Iren, da sempre attiva nella creazione di valore condiviso per gli stakeholder territoriali attraverso un impegno concreto sui temi della sostenibilità e della transizione ecologica. Lo stand di Iren sarà dunque uno spazio aperto di accoglienza per l’incontro con stakeholder e rappresentanti dei territori.

Oltre alle attività all’interno del proprio spazio, Iren sarà parte attiva del programma di attività in diversi momenti dell’Assemblea: giovedì 21 alle ore 10 il Presidente Luca Dal Fabbro parteciperà come relatore al panel Facciamo…per Laura un’Italia che accende il futuro in cui sarà presente, tra gli altri, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone. Alle ore 11, invece, si terrà l’evento Iren per la PA: un ecosistema di servizi per lo sviluppo del territorio e delle comunità locali, una riflessione sul ruolo delle comunità energetiche e dell’efficientamento del patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni. L’incontro, a cura di Iren Smart Solutions, vedrà la partecipazione dell’Amministratore Delegato di Iren Gianluca Bufo, del Presidente Luca Dal Fabbro, e del sindaco di Torino Stefano Lo Russo.