Roberto “Red Sox” Mantovani ad Autori in prestito: il tassista pro-Pos domani arriva a Baiso

Roberto “Red Sox” Mantovani, il tassista impegnato in prima linea contro l’evasione fiscale sarà alla biblioteca di Baiso sabato 16 alle 18 per la nuova edizione di Autori in prestito l’originale rassegna curata dallo scrittore Paolo Nori, realizzata da Arci Reggio Emilia e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna.

Continuano gli appuntamenti con i consigli d’autore (tutta la letteratura, il cinema, la musica e l’arte che li hanno portati a fare il mestiere che fanno) che nella prima parte del programma, fino al 18 dicembre, conta sei proposte.



Roberto Red Sox Mantovani detto Red Sox per la sua passione per il Baseball, originariamente “Grisù” per il suo sogno da pompiere. Dopo aver rimosso automobili per ben vent’anni col suo carro attrezzi passa dal mestiere più brutto del mondo (per i clienti) a quello più bello del mondo (per lui stesso), il tassista. Noto per la sua attività sui social media, dove pubblica regolarmente i suoi guadagni giornalieri e denuncia i colleghi che rifiutano i pagamenti con pos e carta di credito, Red Sox ha visto recentemente vandalizzata la propria auto con svastiche, insulti e croci celtiche che hanno reso illeggibile la campagna di raccolta fondi in favore della Casa delle donne di Bologna che il tassista realizza grazie alle grafiche poste sul suo mezzo.

Elena Bosi, Roberto Mantovani, Telmo Pievani, Ludovica Lugli, Beatrice Salvioni, Mattia Carratello, Neri Marcorè e di Anna Voltaggio Sono i protagonisti della prima parte della 14° edizione di questo progetto che ha finora collezionato oltre 300 testimonianze. raccolte in un archivio online con caratteristiche uniche che vi invitiamo a scoprire proprio perché conservano i percorsi culturali compiuti da centinaia di scrittori, artisti, poeti, attori, musicisti, giornalisti, scienziati eccetera. www.autorinprestito.it