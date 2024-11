Riqualificazione di un tratto ciclabile di via Palazzi a Casinalbo 

La Giunta comunale di Formigine ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di un tratto di pista ciclabile esistente in via Palazzi a Casinalbo di Formigine.

Il tratto ciclo-pedonale, di circa 200 metri, si trova in prossimità del cimitero della frazione e fa parte del percorso di collegamento col capoluogo posto ad ovest di via Giardini. Attualmente presenta evidenti segni di degrado, in parte dovuti al normale invecchiamento dei materiali.

Nello specifico, il tratto ciclo-pedonale sarà riasfaltato e verrà inserito un cordolo di contenimento a margine del terreno agricolo. Verrà realizzato un attraversamento pedonale rialzato in asfalto provvisto di segnaletica; questo anche per rallentare il traffico considerata la velocità di guida, come segnalato da alcuni cittadini. A tale scopo è previsto anche l’inserimento di un dosso rallentatore in prossimità dell’ingresso del cimitero.

Sono previsti inoltre altri due attraversamenti pedonali di cui uno in prossimità dell’innesto su via Radici e l’altro in prossimità del parcheggio.

Infine, saranno realizzate opere accessorie come un’aiuola verde e un percorso pedonale rialzato per collegare l’area cimiteriale al parcheggio, oggi inesistente, oltre che l’aggiornamento della segnaletica verticale e orizzontale lungo il percorso ciclabile e in prossimità delle intersezioni e degli attraversamenti.

Nel 2025 verrà realizzato un ulteriore collegamento, quello tra via Palazzi e via Copernico lungo via Radici. L’ipotesi progettuale prevede che il tratto di questa pista ciclabile trovi spazio nell’area adiacente il canale, cioè distante dalla via Radici, in modo da garantire la massima sicurezza possibile.

Afferma il Sindaco Elisa Parenti: “Questo intervento vuole ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza e percorribilità del percorso ciclopedonale esistente in via Palazzi e realizzare un migliore collegamento con il percorso posto sul lato opposto della strada. Del resto, per i prossimi anni, è previsto un ambizioso progetto di sviluppo di una rete di ciclabili per attraversare il territorio comunale da nord a sud, ma anche per collegare, ove possibile, le frazioni con il centro storico del capoluogo. Si cerca di risolvere le interferenze nella viabilità e integrare tratti di collegamento al fine di incentivare la mobilità dolce, sia per i tragitti casa-lavoro, sia come opportunità di sport e benessere”.

Il costo dell’intervento è di circa 47mila euro, e terminerà a inizio 2025.