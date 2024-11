Corso gratuito di teatro per ragazzi proposto dal Centro per le Famiglie dell’Unione Appennino

Il Centro per le famiglie dell’Unione Appennino ha organizzato un laboratorio di teatro gratuito, per i ragazzi delle scuole medie e superiori del territorio dell’Unione, in collaborazione con Alice Melloni, attrice e formatrice. Il laboratorio si terrà sull’arco di 8 appuntamenti al mercoledì, dalle 14.30 alle 16, a partire dal 20 novembre.

Il calendario sarà, dopo il 20 novembre, il 27 novembre, il 4 e l’11 dicembre, il 15, 22 e 29 gennaio 2025 e il 5 febbraio. Tutti gli incontri saranno nella sede del Centro per le famiglie, in via XXV Aprile a Castelnovo.

Il corso è gratuito ma l’iscrizione è obbligatoria: per informazioni e iscrizioni tel. 340 4649682, centrofamiglie@unioneappennino.re.it.