ANVA Confesercenti Modena in merito al rilascio delle concessioni

“Siamo solidali col Consorzio Mercato Albinelli che ha espresso il proprio disagio che è il nostro, inerente lo stop alla concessione di nuovi posteggi per il commercio ambulante da parte del Ministero delle Imprese” . Questo il commento di Anva Confesercenti Modena, associazione che riunisce e tutela le imprese del commercio su aree pubbliche, che esprime il proprio disappunto nel confronto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a cui ha offerto la propria fattiva collaborazione per le nuove linee guida per il rilascio delle concessioni ma da cui al momento ha ottenuto in cambio solo silenzio.

“La nostra Federazione di categoria ha presentato le proprie proposte e suggerimenti al Ministero lo scorso 25 settembre, al fine di favorire l’adozione delle linee guida. Tuttavia, nonostante i ripetuti solleciti, l’ultimo dei quali inviato una settimana fa, non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta” afferma Paolo Panini, Vicepresidente Provinciale di Anva Confesercenti Modena.

“Non pensiamo sia possibile lascare un settore importante della nostra economia, già in crisi a causa della contrazione dei consumi interni, in questa condizione di vuoto normativo. Auspichiamo pertanto che al più presto il Ministero adotti le linee guida tenendo conto delle nostre proposte al fine di dare certezze e opportunità di sviluppo alle nostre imprese, assicurando, nel contempo, il Consorzio Mercato Albinelli ed i consorziati che la nostra concreta pressione sul Ministero aumenterà di giorno in giorno fino a ottenere i risultati attesi” conclude Panini.