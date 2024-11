Al Teatro delle Passioni di Modena lo spettacolo teatrale gratuito “Amorosi assassini…facciamo finta di niente, dai!!”

Unimore, nell’ambito delle azioni di Terza Missione previste all’interno del “Piano di Eguaglianza di Genere”, propone, con la collaborazione di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, uno spettacolo teatrale gratuito che vuole rappresentare un momento di riflessione sulla violenza di genere e un’occasione per ricordare la dott.ssa Anna Sviridenko, specializzanda di Radiologia a Unimore, vittima proprio pochi mesi fa di femminicidio.

Lo spettacolo “Amorosi assassini…facciamo finta di niente, dai!!”, di e con Valeria Perdonò, verrà rappresentato al Teatro della Passioni di Modena nelle mattinate del 19 e 20 novembre per gli studenti e le studentesse delle scuole superiori e nella serata di mercoledì 20 novembre, dalle 19.00, in un evento gratuito aperto a tutta la cittadinanza.

Non solo uno spettacolo di musica, cronaca e poesia che vuole mettere a nudo l’attualità con ironia, ma anche un progetto di sensibilizzazione contro la violenza e le differenze di genere. Al termine dello spettacolo interverranno referenti Pari Opportunità di Unimore e Casa delle Donne contro la violenza.

“Lo spettacolo che proponiamo all’attenzione di un pubblico composto prevalentemente di studenti e studentesse delle scuole superiori e del nostro Ateneo – commenta la Prof.ssa Tindara Addabbo, delegata del Rettore per le Pari Opportunità – parte dalla narrazione di un fatto realmente accaduto: il tentato femminicidio di Francesca Baleani e, attraverso l’intensa interpretazione dell’attrice Valeria Perdonò in dialogo con il pianista Giacomo Zorzi, consente una profonda riflessione sulle determinanti della violenza di genere e il suo contrasto, ed è sempre forte in ognuno di noi il dolore per il femminicidio di Anna Sviridenko.”

Si consiglia la prenotazione presso la biglietteria del Teatro Storchi (da martedì a sabato 10-14; martedì e sabato anche 16.30 – 19), scrivendo a biglietteria@emiliaromagnateatro.com o su https://www.vivaticket.com .