San Bartolomeo in festa per l’autunno: arriva la “Festa della Castagna”

La comunità di San Bartolomeo si prepara a celebrare l’autunno con la tanto attesa Festa della Castagna, organizzata da SANBA APS, che si terrà sabato 16 novembre presso l’area della Parrocchia di San Bartolomeo (via Freddi 148). Un evento per grandi e piccini, ricco di attività ludiche, culturali e culinarie, il cui ricavato sarà destinato a finanziare progetti sociali per la comunità locale.

Dalle ore 15, i più piccoli potranno mettersi alla prova con giochi in legno grazie alla “Microfficina” di Officina Clandestina. Per gli esploratori e i curiosi, ci saranno laboratori di geologia e riciclo creativo e avremo le performance del Teatro Lambe Lambe, a cui seguirà un laboratorio di teatro in miniatura che saprà incantare grandi e piccini.

Per chi ama l’arte e la fotografia, la mostra Sguardi Complici è un’occasione per ammirare gli scatti realizzati dai giovani del Polo Giovanile “Insieme Si Può” in collaborazione con Juani Canovas, un viaggio attraverso gli occhi della nuova generazione.

Alle 16 parte il “Tesoro dei Sette Mari” una caccia al tesoro speciale accompagnata da una merenda misteriosa per bambini dai 6 ai 10 anni (prenotazione obbligatoria 347/0784106, costo 4€).

Non mancheranno mercatini dell’usato, banchetti a sostegno delle persone con Alzheimer, prodotti stagionali dei produttori locali, e il gazebo di SANBA, dove si lancerà la campagna di tesseramento 2025.

Per riscaldarsi, vi saranno i grandi classici della stagione: caldarroste e ciccioli preparati dalla Pro Loco di Ramiseto, affiancati da gnocco fritto, vin brulè e altri spuntini rustici. La serata si conclude con un gran finale: la Cena di San Martino con piatti tipici autunnali a cura della Parrocchia di San Bartolomeo, menù fisso 25€ (prenotazione obbligatoria a Simona 3480448427).

SANBA vi aspetta, una festa di tutti e per tutti, dove ogni contributo e partecipazione fanno la differenza.

Per informazioni scrivere a sanba.aps@gmail.com.