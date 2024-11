Sabato 16 novembre, al Teatro del Popolo di Concordia: “Filippo Graziani canta Ivan – Per gli amici tour”

Sabato 16 novembre alle ore 21 arriva la musica sul palcoscenico al Teatro del Popolo con il concerto Filippo Graziani canta Ivan – Per gli amici tour. Filippo Graziani, tra i cantautori più promettenti della sua generazione, si appresta a toccare le corde più intime del cuore con il suo ultimo progetto che celebra l’eredità di suo padre, Ivan Graziani, leggenda della musica italiana.

Trent’anni dopo l’ultima uscita discografica di Ivan, il suo spirito torna a vibrare attraverso Filippo con l’album di inediti “Ivan Graziani – Per gli amici”, una collezione di otto canzoni inedite che si intrecciano con il patrimonio musicale di un’icona indimenticabile che ha rivoluzionato il modo di intendere la musica d’autore e il rock italiano. Queste opere, rimaste finora nascoste, sono state scoperte dalla famiglia e hanno ricevuto nuova vita grazie agli arrangiamenti sensibili e rispettosi di Filippo.

Un vero e proprio ponte tra generazioni, un dialogo tra padre e figlio che supera il confine del tempo. Un viaggio emozionale, una celebrazione della vita e dell’arte di Ivan Graziani e in cui i fan avranno l’occasione unica di immergersi in un’esperienza musicale che unisce i classici senza tempo come “Lugano addio”, “Monnalisa”, “Pigro”, “Agnese” ai nuovi brani.

In questo viaggio speciale Filippo Graziani, con la sua voce e chitarra, è accompagnato da talentuosi musicisti come Tommy Graziani alla batteria, Massimo Marches alla chitarra, Francesco Cardelli al basso e Stefano Zambardino alle tastiere, con la regia di Gigi Bischi.

Teatro del Popolo di Concordia – Via della Pace, 108

Orari di apertura: lunedì 17.00 – 19.00 | mercoledì e venerdì 10.00 – 13.00

Nelle giornate di spettacolo la biglietteria sarà aperta a partire da due ore prima dell’inizio della rappresentazione. Si possono effettuare prenotazioni telefoniche scrivendo una e-mail all’indirizzo teatrodelpopolo@ater.emr.it, telefonando al numero 338 2219383 negli orari di apertura della biglietteria.