RE.MA.RE OdV dona una lampada a fessura

Grazie all’impegno dell’Associazione RE.MA.RE. (Malati Reumatici Pediatrici), il servizio dedicato alla diagnosi e cura delle uveiti e delle infiammazioni oculari del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia potrà oggi avvalersi di una nuova lampada a fessura, potenziando le prestazioni offerte alla cittadinanza.

La lampada a fessura è una strumentazione essenziale per la diagnosi precoce e il monitoraggio delle infiammazioni oculari, in particolare delle uveiti, patologie con cause svariate, non facilmente individuabili e talora asintomatiche. L’uveite è correlata spesso a una malattia reumatologica autoimmune, come l’artrite o la sindrome di Behcet, responsabili di una reazione immunitaria in grado di attivare il processo infiammatorio.

La donazione, resa possibile grazie ai fondi del 5×1000, permette di attrezzare un nuovo spazio, in condivisione con la geriatria: questa ambulatorio aggiuntivo sarà a disposizione tutte le mattine per le visite oculistiche pediatriche e consentirà un’importante riduzione dei tempi di attesa.

Re.Ma.Re opera dal 2013 a fianco dei piccoli pazienti con malattie reumatiche e si è resa già protagonista di simili donazioni: lo scorso anno aveva finanziato l’acquisto di un ecografo portatile, a disposizione della Reumatologia Pediatrica e dell’Adolescenza, guidata oggi dalla D.ssa Michela Cappella.

L’ Unità Operativa di Reumatologia Pediatrica così come quella di Immunologia Oculare – diretta dal Prof. Luca Cimino – sono due nodi della Rete delle Malattie Immunomediate: un piano organizzativo per la presa in carico a 360° della persona malata, dove specialisti di diverse discipline lavorano in team. Un approccio vincente quando si tratta di gestire la complessità di una infiammazione cronica, tipica delle malattie reumatiche.